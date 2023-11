A Debreceni Egyetem sportökoszisztémáját mutatja be szombaton a TV2 Értékteremtők magazinja, melyben Bács Zoltán kancellárt faggatva arra keresik a választ, mi a titok, mivel tudják rávenni a dolgozókat, hallgatókat a rendszeres mozgásra, számolt be az egyetem hírportálja.

Itt az ideje, hogy mindannyian tanuljunk a Debreceni Egyetemtől! – ezzel a felütéssel vezeti fel a beszélgetést az országos TV-csatorna riportere, aki arra kíváncsi, miként is alakult ki a hazánkban egyedülálló rendszer.

A tudatos építkezés alapjául szolgáló, 2005-ben elindított egyetemi sportstratégiát ismertetve a kancellár úgy fogalmaz:

a titok az ökoszisztéma felépítésében rejlik, és abban, hogy felismerték, mekkora ereje van a sportnak. Ehhez kapcsolódóan hatalmas jelentőséggel bírnak a képzések, az egyre fejlődő infrastruktúra és a tudományos háttér.

Kiemeli a beszélgetésben, hogy a hallgatók mellett a dolgozókat is sikerül mozgásra bírni a Debreceni Egyetemen, egy éve indult el az intézmény Dolgozói Mozgásprogramja, melynek ma már több mint 1200 regisztrált tagja van. Az egyedülálló kezdeményezés bizonyítja a szabadidősport páratlan egészségmegőrző és közösségépítő szerepét.

Mindeközben a versenysport is meghatározó – teszi hozzá Bács Zoltán, az egyetemi sportklub, a DEAC több mint 3000 igazolt sportolóval rendelkezik. A kancellár elismeréssel szól azokról az élsportolókról, akik tanulnak is, számukra többek között kettős életpályamodellt vezetett be az egyetem. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt tíz évben számos világ- és olimpiai bajnok szerzett diplomát a Debreceni Egyetem különböző szakjain.

A jövőt illetően elárulta, megvannak a tervek a további fejlődéshez, azokhoz pedig még több munka, infrastruktúra és tudomány kell. Végezetül a sporthoz fűződő viszonyáról, személyes kötődéséről nyilatkozva azt is elárulja, mely sportágak állnak legközelebb a szívéhez.

A beszélgetés az Értékteremtők magazin következő adásában, november 4-én, szombaton 12.40-től látható.