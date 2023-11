Mint arról nemrég portálunk is beszámolt, világbajnoki ezüstéremmel tért haza a debreceni rúdtáncos duó, Karasszon Luca és Tokaji Fruzsina Lengyelországból. Kielcében rendezték meg ugyanis az International Pole Sports Federation által szervezett világbajnokságot, ahol a debreceni tánciskolából a páros ismét 2. helyen végzett, ezzel kétszeres világbajnoki ezüstérmesek lettek.

Tokaji Fruzsina (balról) és Karasszon Luca az éremmel a nyakukban

Forrás: Molnár Péter

A Haon a napokban a rúdsport debreceni fellegvárába személyesen is betekintést nyerhetett, a DEMKI Ifjúsági Házban kialakított táncteremben először Dobolán-Kardos Erika táncpedagógus válaszolt a kérdéseinkre. A Rúdtánc Debrecen tánciskola tulajdonosa először felidézte, hogy az intézmény Kelet-Magyarországon elsőként jött létre 12 évvel ezelőtt, és közösen alapították meg testvérével, aki szintén a Táncművészeti Egyetemen végzett. – Eleinte hétvégenként volt csak oktatás, Budapestről utaztak le a tánctanárok, majd fokozatosan „kinőtte magát” a sportág népszerűsége itt, a cívisvárosban is – fűzte hozzá. Erika korábban a Magyar Rúdtáncszövetség elnökeként tevékenykedett, ma már a nemzetközi pontozóbíró, így a sok egyéb táncstílus oktatása mellett a heti 40-60 óra levezénylését tizenegy debreceni táncoktató kollégájával együtt oldja meg.

Dobolán-Kardos Erika táncpedagógus

Alázatra és kitartásra nevel

Megtudtuk azt is, hogy bár hamar népszerűvé vált a sportág Debrecenben, folyamatosan megkapták hozzá a feketelevest is, pontosabban, hogy „milyen kétes tevékenység folyik itt”, sőt, volt, aki bordélyháznak nevezte a tánctermünket.

Szakmailag az elmúlt években már annyit letettünk az asztalra, amivel elértük, hogy senkinek a véleményével nem kell foglalkoznunk

– szögezte le a táncpedagógus.

Az évek alatt jól követhető és átlátható szintrendszert alakítottak ki a sikerélmény és a motiváció örömteli körforgásában, így mára százötven táncossal foglalkoznak, lányokkal és fiúkkal egyaránt, van köztük ötéves is, míg a legidősebb egy 65 éves olasz üzletasszony volt. – A rúdsport nimbuszának jogos felemelkedését egyébként az is jól mutatja, hogy tavaly óta felvehető testneveléstantárggyá vált a Debreceni Egyetemen – jegyezte meg. A debreceni rúdtáncosok vezetője szerint nem utolsó szempont, hogy egyben jó társaságot is kap, aki csatlakozik hozzájuk. A tanárok, a diákok és ő is azonos szinten és energiával dolgoznak a sikerért, a közösséget pedig egymás segítése és erős csapatszellem jellemzi.

Mérhetetlen önbizalmat és stabil testtudatot ad a rúdsport, alázatra és kitartásra nevel, hiszen meg kell várni, míg a test hozzáfejlődik

– magyarázta a szakember.