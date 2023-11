Molnár Máté listavezető alakulata egy újabb győzelemmel egy lépéssel közelebb került volna ahhoz, hogy az élen zárja az őszi sorozatot. Ez elsőre nem tűnt túl nehéz feladatnak, ugyanis a mezőny második felében tanyázó Bocskaihoz látogattak a hét utolsó napján. Az első körben nem adta olcsón a bőrét a házigazda, csak egy góllal nyertünk ellenük, abban bíztunk, ezúttal magabiztosan zsebeljük be a pontokat, de csalódnunk kellett – írta a deac.hu.

A fiatalok már az első félidőben is visszafogott teljesítményt nyújtottak, erősen akadozott a gépezet, mintha fejben nem lettek volna a pályán a srácok. A kék-fehérek viszont lelkesen fociztak, bár játékuk kimerült abban, hogy távoli lövésekkel próbálkoztak. Ez a harcmodor eredményesnek bizonyult, a 36. percben be is vették Molnár Gellért kapuját és előnyből várhatták a második játékrészt. Szünet után sem tudtak felpörögni ifjoncaink, enerváltan, továbbra is sok hibával futballoztak, ennek ellenére adódtak helyzetek, ám ezek egyikét sem tudták értékesíteni. A házigazdák továbbra is távolról vették célba a kaput és két percen belül kétszer be is vették. A 60. percben végleg el is dőlt a pontok sorsa, negyedik találatát is bevitte a Bocskai és otthon tartotta mindhárom egységet.