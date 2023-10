A vármegyei bajnokságban egyértelműen topcsapatnak nevezhető a HSE, hiszen 11 forduló elteltével a harmadik pozíciót foglalják el Bucz Bencéék. A legutóbbi fordulóban ugyan 3–2-re kikaptak a Hajdúsámson vendégeként, ám többek között a Monostorpályi is pontokat hullajtott, így a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is nyitott. A klub sportigazgatója, Nagy Attila a Haonnak értékelte a rangadón látottakat. – Egy remek góllal szereztek vezetést a sámsoniak. Ezt követően próbáltuk saját játékunkat játszani, de a hazaiak rendkívül agresszívan futballoztak, nekünk ez nem ízlett annyira.

Hiába egyenlítettünk kétszer is, a végén egy öngóllal megnyerte a meccset ellenfelünk. Nem érzem úgy, hogy durva és alattomos lett volna Halász Zoltán együttese, jobban akarták a győzelmet

– fogalmazott a szakember, s hozzátette: abból is látszik, hogy jó munka zajlik Hajdúszoboszlón, hogy rendkívül komolyan veszik őket a riválisok.

Fájó veszteség

Egy vereség önmagában is fájdalmas egy klubnak, de amikor „játékosáldozatokkal” is jár egy-egy összecsapás, már sokkal fájóbb. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a fürdővárosiak két kulcsembere is megsérült a rangadón, egyiküket kórházba is kellett szállítani. Nagy Attila úgy fogalmazott, az esetek nem írhatók a sámsoniak számlájára, s reméli, mihamarabb visszatérhetnek játékosai. –

Potor Márk csípőjéből leszakadt egy csontdarab, egy hét múlva fogjuk pontosan megtudni, kell-e műteni.

Amennyiben magától vissza tud forrni, akkor nem lesz szükség beavatkozásra. Egy beadásnál érzett fájdalmat, nem volt kontakt a sérülésnél. Dobi Márk csereként állt be, neki az ujja tört el, ráadásul úgy, hogy biztosan műteni kell majd – nyilatkozta a sportvezető.

A szakember végezetül elmondta, hálás a DVSC-nek, hiszen amint értesültek a sérülésekről, azonnal felajánlották a segítségüket. Nagy Attila hangsúlyozta: Gulácsi Bence és a debreceniek minden szükséges eszközt és kezelést biztosítanak a sérült futballistáiknak.

A tények: