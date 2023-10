Aerobik. Kiváló magyar eredményekkel zárult a múlt heti Balkan Games nemzetközi verseny Bukarestben – írta a debreceni Flex-HD SE a közösségi oldalán.

Az aerobik sport ifjú kiválóságai három utánpótlás korosztályban mérettetek meg, dobogós magyar helyezésekből nem volt hiány, a Team Ranking eredményekkel összesítve a cívisvárosi egyesület versenyzői 5 arany, 6 ezüst és 3 bronzérmet szereztek.

Forrás: Flex-HD SE-archív

A novemberi Eb-re készülő junior válogatott versenyzők kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, közülük is a legeredményesebb Bányász Viktória lett, aki háromszor is a dobogó tetejére állhatott. A fiatalabb korosztályokban is rengeteg tapasztalatot szerezhettek a sportolók a magas szintű mezőnyben, és gyakorlataikkal igen biztató képet mutattak a jövőre nézve – számolt be a megmérettetésről a klub, amely a posztban megköszönte a Spartacus TC és a Forma Fitt SE versenyzőinek, edzőinek a közös munkát.

Forrás: Flex-HD SE-archív