A szombati felcsúti mérkőzést követően sem pihenhettek sokat a Loki játékosai, hiszen kedden már Győrben vívnak kupameccset. A debreceni csapat egyébként nem is tért haza a PAFC elleni ütközet után, Fejér vármegyéből utaztak tovább a meccs helyszínére. A hazaiak szezon előtt kijelentették, nem kívánják igénybe venni az MLSZ azon támogatását, amely biztosítaná a klub számára a magyar játékosokért járó bónuszt. Ennek következtében kijelenthető: az idegenlégiósokat is alkalmazó futballcsapat egyértelmű célja a feljutás. Eddig egyébként jól is haladnak az álmaik felé, magabiztosan vezetik a NB II. tabelláját.

Bajzát Péter szerint kemény meccs vár a DVSC-re

Forrás: NS-archív

Kiélezett meccs lesz

A HAON a keddi MOL Magyar Kupa párharc előtt a mindkét együttesben megforduló Bajzát Pétert kérdezte a találkozó esélyeiről. A mai napig aktív csatár elmondta, remek együttest alkot a győri gárda, s remek erőfelmérő lesz a DVSC elleni meccs számukra. – A hazaiak egyértelművé tették, hogy fel szeretnének kerülni az NB I.-be. Úgy érzem, a csapat is elég jó ahhoz, hogy ezt teljesítsék.

Nem a véletlen műve, hogy elsők, régóta megérdemlik egyébként, hogy odakerüljenek.

– Nem hiszem, hogy a Győr ellen különösebb módon készülne a Vasutas, de a szakmai stábot ismerve jól feltérképezték ellenfelüket – mondta.

Apróságok dönthetnek

Egy kupameccs mindig különleges, minden alkalommal születhetnek meglepetések és gyakran előfordul, hogy az esélytelenebbnek tartott együttesek extra energiákat tudnak mozgósítani. Bajzát Péter szerint a győrieknek nem lesz gondja a feljutással, ugyanakkor hangsúlyozta: döntő tényező lehet, hogy a DVSC hétről hétre a legmagasabb osztályban képviselteti magát, s a visszajutást követően immár nemzetközi tapasztalata is van a labdarúgóknak. – A Debrecen folyamatosan jó futballt játszik, magas szintet képviselnek. Valószínűleg ők az esélyesei is a párharcnak, de a kupameccseket sosem lehet előre megjósolni.

Az sem elhanyagolható tény, hogy mindig éles meccseket játszanak, hozzászokhattak a teherhez.

– Én is úgy vélem, hogy a Loki a favorit – mondta, majd hozzátette: szerinte nehezen, de a DVSC fogja nyerni 2–1-re a találkozót.