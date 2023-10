A múlt heti Fehérvár FC elleni győzelmet követően ismét Fejér vármegyei riválissal találkozott a Loki. Ezúttal Felcsútra látogattak a piros-fehérek, hiszen a Puskás Akadémia látta vendégül a Vasutast. A szombaton 17 órától kezdődő találkozón a debreceniek Dzsudzsák Balázs révén hamar vezetést szereztek. Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek: Gruber egy pazar lövést követően kiegyenlített. A fordulást után talán közelebb járt a Vasutas a győzelemhez, de a három pontot jelentő találat Majdevac lábában maradt, a rangadó így 1-1-s döntetlennel ért véget.

A lefújást követően a hajdúságiak mestere, Szrdjan Blagojevics úgy fogalmazott az M4 Sportnak, hogy jobban kontroll alatt tartották az összecsapást, mint a PAFC, de nem rossz eredmény a döntetlen sem. – Egy érdekes mérkőzésen vagyunk túl. Megküzdöttünk ezért a pontért, hiszen két különböző stratégiájú csapat futott ki a gyepre. A Puskás Akadémiának is megvolt az elképzelése a meccsről. Zártan védekeztek, abból próbáltak minket lekontrázni. Nem vagyok elégedett, de nem rossz eredmény a döntetlen. Jobban kontrolláltuk a második félidőt, de végül nem sikerült nyerni – mondta.

Pozitív sorozat

Nem is olyan rég még zsinórban három bajnoki vereséggel állt a DVSC. Azóta döntetlen a bajnok Ferencváros, győzelem a Fehérvár FC és szintén pontosztozkodás a Felcsút ellen. A debreceniek kapitánya, Dzsudzsák Balázs hangsúlyozta, mindenkinek vissza kell arra térni, hogy csak meccsről meccsre koncentráljanak. – Nagyon örülök, hogy sikerült betalálnom, de a támadás felépítése volt a legszebb. Többnyire uraltuk a meccset, de egy kontrából egyenlíteni tudtak. Az egy pontot mindenképp megérdemeltük, de nyerhettünk is volna. Nem lehetek elégedetlen, hiszen az FTC óta jól játszunk, ismét rátértünk a helyes útra. Továbbra is a földön kell maradnunk, s csinálni a dolgunkat – nyilatkozta.

A DVSC a mérkőzést követően Felcsúton töltötte az éjszakát.

Vasárnap a Fejér vármegyeiek edzőkomplexumában fognak tréningezni, s hétfőn kelnek útra a piros-fehérek Győrbe, ahol kedden az NB II. listavezetőjével találkoznak a MOL Magyar Kupában.

A tények: