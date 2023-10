Csütörtökön a Szolnoki Olajbányász együtteséhez látogat a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 3. fordulójában. A 18 órától kezdődő összecsapáson várhatóan nem lesz könnyű dolga Andjelko Mandics együttesének, hiszen a Tisza-partiak eddig mindkét bajnokijukat megnyerték a 2023-24-es szezonban – írta a deac.hu.

Az első két fordulóban mindkét arcát megmutatta a Debreceni Egyetem alakulata, hiszen az Oroszlány elleni kiábrándító szezonnyitót követően a régóta mumusnak számító Kecskemét gárdáját fektették kétvállra. A hajdúságiak érezhetően jóval koncentráltabban játszottak a hírös városiak ellen, de ami talán még fontosabb, hogy az első fordulóban tapasztalható egyénieskedést valódi csapatjáték váltotta fel. – Az első fordulóban őszintén szólva borzasztóan kosárlabdáztunk, de a legutóbb már egy sokkal pozitívabb csapat benyomását keltettük. Támadó és védő oldalon is sokkal jobban festettünk, végig kontrolláltuk a mérkőzést, az eredményes csapatjátéknak köszönhetően sikerült is nyernünk. Egyértelműen a folytatásban is abban a stílusban és hozzáállással kell majd játszanunk, ahogyan azt tettük a Kecskemét ellen. – vélekedett az eddigiekről Djordje Drenovac.

Még nyeretlenek

A DEAC eddig kilenc alkalommal vendégeskedett a Tiszaligetben, de még egyszer sem sikerült győzelemmel távozniuk, így – az újonc NKA Univesitas Pécset leszámítva – az Olajbányász az utolsó csapat az élvonalban, akinek az otthonából még nem hozták el egyszer sem a bajnoki pontokat. A piros-feketék ráadásul az elmúlt évekhez hasonlóan az idei kiírásban is nagyon erősnek tűnnek, a nyári játékosmozgások ellenére is két győzelemmel rajtoltak, hiszen a Paks legyőzése után egy szinte tökéletes utolsó negyeddel végül Sopronban is nyerni tudtak. – A Szolnok tradicionálisan nagyon erős csapat odahaza, meglátásom szerint idén sem fognak túl sokan nyerni náluk. Gyorsan és fizikálisan játszanak, így ebben a tekintetben mindenképp fel kell vennünk a kesztyűt. Az első két meccsen sok labdát adtunk el, ez csütörtökön biztosan nem fog beleférni, meg kell becsülnünk a labdabirtoklásainkat, és nem szabad hagyni, hogy átrohanjanak rajtunk, ez lehet az egyik kulcsa az eredményes szereplésnek – mondta a csütörtöki ellenfélről a szerb kiscsatár.

A két együttes egyébként a felkészülés során már találkozott egymással nemrégiben, s bár mindkét oldalon voltak hiányzók, bizakodásra adhat okot, hogy a Szolnok végül csak hosszabbítás után tudott diadalmaskodni.