A 2023-as I. nyíregyházi NYSC szenior úszóversenyen 28 egyesület 124 versenyzője 433 rajtot teljesített szombaton. Az egyesületek közötti pontversenyben a Debreceni Szenior Úszó Klub az első helyen végzett, a 21 fős debreceni alakulat minden tagja számos éremmel járult hozzá a sikerhez.

A teljesített versenyszámok tekintetében kiemelkedik Tóth Béla, aki 10 számban indult, 4 elsőséget és számos második helyet szerzett. Molnár Dániel 3 arany-és 1 ezüstérmet nyert. A világcsúcshoz viszonyított százalékban kifejezett közel 85 százalékos összteljesítménye kiemelkedő.

Örvendetesen sok csapattag állhatott fel 2 alkalommal is a dobogó legfelső fokára, számos második helyezéssel kiegészítve éremgyűjteményét, közöttük Ambrus Zoltán dr., Batta Gyula dr., Balázsi Jenő, Éder Zsolt, Forintos Attila, Jaczkó Márta és Óvári Judit. Figyelemre méltó Éder Zsolt közel 90 és Forintos Attila 80 százalék fölötti összteljesítménye. Horkay Görgy dr. kettő, Bitskey István dr. egy versenyszámban diadalmaskodott. Utóbbi a 4x50 méteres mix vegyes váltóban is aranyérmet vehetett át a Bodrogi, Bitskey, Batta, Gál összeállítású csapat tagjaként. Két gyorsváltó is első helyezést ért el a 4. és 8. korcsoportban (Forintos, Tamus, Molnár, Lente), (Bitskey, Horkay, Éder, Balázsi) A női gyorsváltó ezüstérmes lett (Legoza, Gál, Óvári, Jaczkó). A 4x50 méteres mix vegyes 2 különböző korcsoportú váltója szintén második helyezést ért el.(Jaczkó, Lente, Molnár, Őri), (Legoza, Tamus, Balázsi, Óvári)

Értékes érmekkel

1-1 elsőséget szerzett Tömöri Attila, Lente Tamás, Miklós Attila, Őry Nóra és Tamus Zoltán. Valamennyien 1-1 ezüst és bronzérmet is szereztek. Tömöri Attila 5 alkalommal is felállhatott a dobogó második, harmadik fokára. Értékes ezüst- és bronzérmekkel, valamint pontszerző helyezésekkel járultak hozzá a csapatsikerhez a hosszú kihagyás után újra versenyző Gál Judit és Bodrogi Éva, valamint az újonc Tóth Balázs és Rentka Ádám – tájékoztatta honlapunkat Legoza Éva.