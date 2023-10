Nagy csatában szétlövés után 3–2-re győzte le a DEAC a Csíkszeredát a jégkorong Erste Liga keddi játéknapján.

Egyik csapat sem úgy kezdte az idényt, ahogy remélte, hiszen a hazaiak eddig mind a háromszor vesztesen hagyták el a pályát, míg a Szereda 5 meccsből csak kétszer nyert, háromszor pont nélkül maradt. Bár Hetényi Zoltán a bevezetőben arról beszélt, a fegyelmezett védekezés jelentheti a sikert, rögtön a vendégek torkának ugrott a DEAC, Niks Krollis kínálta meg rögtön Adorjánt egy lövéssel pár másodperc után. Nagyon megnyomta az elejét a hajdúsági alakulat, csak úgy záporoztak a lövések a szeredai kapu irányába.

Ennek meg is lett az eredménye: Nicholas Rivera korongszerzését követően Kamil Mingazov egy szép lövéssel vezetést is szerzett a DEAC-nak a 4. percben. 1–0.

Nagy volt az öröm a lelátón, láthatólag a hokisokat is feldobta a gól, továbbra is lendületben maradtak a fekete-fehérek, Mihalik Gergő növelhette volna a fórt, de Adorjánba passzírozta a korongot. Aztán testvére, András vezethette a vendégek ketrecére a pakkot, de kimaradt a szinte kihagyhatatlan. Adorján tartotta meccsben a csíkieket, sorra mutatta be a nagyobbnál nagyobb bravúrokat.

Idővel kiegyenlítettebbé vált a meccs, Rivera hozta nehéz helyzetbe együttesét egy meggondolatlan bottal akasztást után, de kivédekezték Hetényi Zoltánék, igaz, ehhez kellett a klasszis egy nagy bravúrja is. Rivera alig tért vissza a jégre, mehetett újra ki két percre, ezúttal magas bot miatt… A támadó csodálkozott, a nézők tüntettek, de a sporik természetesen nem vonták vissza az ítéletet. Gyorsan felállt az erdélyi alakulat, de a hazaiak kihúzták szünetig gól nélkül.

Fokozódó izgalmak

A második harmad elején aztán az egyetemisták is emberelőnybe kerültek, de meddőnek bizonyultak a próbálkozásaik. Továbbra is a hazaiak kezdeményeztek, de Adorján eszén aznap embert próbáló feladat volt túljárni, többek között Hári Norbertnek sem sikerült, aki egy az egyben vezette rá a korongot. Egy újabb hazai kiállítás nehezítette az egyetemisták dolgát, de Jakabfy Sámuel ideiglenes kiválását is túlélték. Beleerősített a vendéggárda, még nagyobb iramú lett az összecsapás, mellyel párhuzamosan egyre több lett a játékmegszakítás is.

Hetényinek is egyre többször kellett védenie, de a válogatott kapus elbírta a fokozódó nyomást.

Mihalik András, majd Hetényi – elmozdította a kaput, helyette Mihalik Gergő ült ki – két perce okozott nem várt izgalmakat a harmad végén, de szerencsére nem rezdült a hazaiak hálója.

Egyenlítés az utolsó pillanatban

A harmadik húsz perc elején a csapatkapitány, Molnár Dávid növelhette volna az előnyt, majd Hetényi védett egy elképesztőt. Adorján is elmozdította ketrecet, amiért két percet kapott, hiába tolta be szinte a kapuba ellenfelét a DEAC, nem sikerült az újabb gólt begyötörni.

Sajnos a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, egy lecsorgó korongot ütött Hetényi kapujába Részegh Tamás az 50. percben. 1–1.

Újra visszavehette volna az előnyt a hajdúsági alakulat, de a három a kettes szituációt nem sikerült hibátlanul végigvinni.

Beszorultak Vaszjunyin Artyom tanítványai, és Részegh második góljával fordított a Csíkszereda az 55. minutumban. 1–2.

Kettős emberelőnybe került a Debrecen, de Mark Szmirnov az év helyzetét hagyta ki.

Szerencsére ez nem bizonyult végzetesnek, mert Rivera takarásból egy ravasz lövéssel egyenlített az utolsó percben. 2–2.

Extra time

Következhetett az öt perc ráadás, melyben a csapat 3-3 mezőnyjátékossal folytatták. A jóval nagyobb szabad tér még lüktetőbbé tette a meccset. Mivel újabb találat nem esett, következet az 5-5 rávezetés.