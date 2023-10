Szétlövés után 3–2-re verte meg a DEAC Erste Ligás jégkorongegyüttese a Csíkszeredát kedd este, megszerezte első győzelmét az idényben. A Debreceni Jégcsarnokba kilátogató közel 400 néző azt láthatta, hogy rögtön a vendégek torkának ugrottak Molnár Dávidék, aminek meg is lett az eredménye, Nicholas Rivera korongszerzését követően Kamil Mingazov egy szép lövéssel szerzett vezetést a hajdúságiaknak a 4. percben. A harmadik játékrészig nem zördültek újra a hálók, ám akkor Részegh Tamás duplájával (50., 55.) fordítottak a csíkiak, ám szerencsére Rivera a 60. percben döntetlenre mentette az állást.

Következett az öt perc ráadás, melyben a csapatok 3-3 mezőnyjátékossal folytatták. Mivel újabb találat nem esett, következett az 5-5 rávezetés, a hazaiaknál Anton Vasziljev és Rivera is eredményes volt, Hetényi Zoltán viszont minden kék-fehér próbálkozást védett, így szétlövés után győzött a DEAC.

Hátul keménynek kell lenniük

A debreceniek válogatott kapusa úgy látta, siker egyik kulcsa a feljavuló védekezés volt. – Főleg az első harmadban muzsikáltunk jól, akkor alig akadt helyzete a Csíkszeredának, ráadásul gólt is ütöttünk – elevenítette fel a Haonnak. – A másodikban a kiállításaink miatt már keményebb volt, de szerencsére az első 40 percet lehoztuk jó védekezéssel. A harmadik játékrészben fordított az ellenfél, de sikerült hosszabbításra menteni az összecsapást. A ráadásban voltak helyzetek mindkét kapu előtt, utána következtek a büntetők, ahol szerencsére a srácok rendesek voltak, és be akarták lőni a helyzeteket, így azért egyszerűbb volt hárítani az ellenfél rávezetéseit. Ettől függetlenül a Csíkszereda is remek csapat, úgyhogy nem volt egyszerű mérkőzés. Azt beszéltük, ha el szeretnénk valamit érni, fontos a védekezés, de ezt az első három meccsen nem nagyon csináltuk.

Szeretnénk bejutni a playoffba, ám azt csak úgy lehet, ha hátul kemények vagyunk, odaérünk a kipattanóra, segítjük egymást, beszélünk, mert ezek hiányoztak eddig.

Nagyon örülünk, hogy végre győztünk, ez már kellett nekünk, meg az önbizalmunknak, úgyhogy ebből próbálunk merítkezni, és ilyen szellemben kikorizni legközelebb is a jégre – tért át az Újpest elleni, pénteken 18 órától kezdődő hazai bajnokira a kapus. – Biztos, hogy nem lesz könnyű a lilák elleni meccs. Vannak válogatottjaik, illetve több, a ligában topjátékosnak számító hokisuk. Nagyon jól össze lettek rakva idén, eddig hengerelnek, szeretnénk megállítani őket, úgyhogy megpróbálunk keményen beleállni a támadásaikba is, hatékonyak lenni elől-hátul, és akkor talán győzni tudunk – reménykedett Hetényi Zoltán.

Hetényi Zoltán remekül védett

Forrás: Molnár Péter

Csökkent a hibák száma

Vaszjunyin Artyom vezetőedző szerint fontos volt, hogy az egész csapat jó szellemben játszott, ráadásul több hokisa is nagyszerű napot fogott ki. – Eddig minden meccsünkön volt egy rövidzárlat, úgyhogy, bár el szerettük volna kerülni, számítottunk rá, a Szereda ellen is bekövetkezhet, és így is lett – hívta fel a figyelmet a szakember. – Ezúttal majdnem a végig jól játszottunk, a hajrában sajnos ismét elkövettünk egy-két hibát, de ez benne van a pakliban. Annak örülök, hogy a hibák száma drasztikusan lecsökkent.

A gárda eléggé erős mentálisan, úgyhogy tudtuk, idő kérdése, és jönni fognak a pontok, meg az eredmények.

Kaptunk kettőt, így nem végeztünk túl jó munkát a védekezésben, de inkább azt emelném ki, hogy a lövések, és a helyzetek kialakításának száma megfelelő volt, remélem a jövőben jobban sáfárkodunk majd velük. A befejezéseken még javítanunk kell, főleg, ha ilyen csapatok ellen szeretnénk pontokat szerezni. Vannak ügyes játékosaink, szerencsére többen is jó napot fogtak ki: Hetényi Zoltán parádésan védett, de mezőnyben is mindenki odatette magát. Ez már kezd úgy kinézni, ahogy szeretnénk. Fontos, hogy megvan az első sikerünk, már a Gyergyó ellen is úgy érezte mindenki, hozni kellett volna azt a meccset – ecsetelte.

Az együttes szerdától az Újpest elleni bajnokira készül, Vaszjunyin Artyom szerint a fővárosiaknak érdekes csapatuk van, sok fiatal, lendületes játékossal.

– Nincs verhetetlen a ligában, remélem, ezzel a sikerrel elindulunk felfelé, és egyre magabiztosabbá válnak a fiúk. Most már érzik, látják, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni pénteken – nyilatkozta a tréner.

Az Erste Liga állása:

1. Gyergyói Hoki Klub 6 3 1 – 2 23–20 +3 11

2. Corona Brasov 6 3 1 – 2 20–20 0 11

3. Újpesti TE 3 3 – – – 13– 5 +8 9

4. FTC-Telekom 3 2 1 – – 20– 8 +12 8

5. DVTK Jegesmedvék 4 2 1 – 1 16– 9 +7 8

6. Budapest Jégkorong Akadémia 4 1 1 1 1 18–15 +3 6

7. Dunaújvárosi Acélbikák 4 1 – 1 2 12–12 0 4

8. FEHA19 4 1 – 1 2 11–20 –9 4

9. Sport Club Csíkszereda 6 – – 3 3 18–29 –11 3

10. DEAC 4 – 1 – 3 10–23 –13 2