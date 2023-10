Az U18-as fiú- és az U16-os leány kosárlabda-válogatott kispadján is változás történt nemrégiben, a hazai szövetség (MKOSZ) előbbi élére Pethő Ákost, míg a legfiatalabb lányok irányítására Czirják Szilviát jelölte ki.

Pethő korábban már irányította az U18-as fiúkat vezetőedzőként, legutóbb 2021-ben, amikor a covid miatt nem rendeztek korosztályos Európa-bajnokságot, hanem helyette úgynevezett Challenger-tornákat szervezett a nemzetközi szövetség (FIBA). A mieink két évvel ezelőtt tornagyőztesként zárták az ötcsapatos eseményt – olvasható az utanpotlassport.hu-n.

– Két hét múlva, az őszi szünetben kezdjük meg a munkát az új csapattal. Debrecenben fogunk dolgozni egy héten keresztül, és az edzések mellett ennek keretében részt veszünk a Cívis-kupán is, nemzetközi ellenfelekkel a torna mezőnyében – mondta Pethő Ákos az Utánpótlássportnak. – Tizenhat játékost hívtunk meg az első összetartásra. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy többen is külföldön – Németországban, Spanyolországban vagy éppen az Egyesült Államokban – játszanak, ők várhatóan a szezon közbeni összetartásokra nem tudnak hazatérni, és velünk dolgozni. Ilyen esetekben, vagy a klubja nem is engedi el az adott játékost, vagy az utazási nehézségek miatt – például Amerikából – nincs is értelme, hogy hazajöjjön valaki, mert az átállási problémák miatt valószínűleg nem tudna érdemi munkát sem végezni. Emellett további akadály lehet, hogy a magyar utánpótlás-versenynaptár nem feltétlenül egyezik meg a külföldiek programjával.

A legígéretesebb évjárat

A klubedzőként a DEAC U18-as együttesét irányító szakember az elmúlt évek legígéretesebb évjáratát veszi át a korosztályos válogatottnál, miután a 2007-es születésűek az ötödik helyen végeztek, és nem sokkal maradtak le a feljutásról a nyári B-divíziós U16-os Eb-n.

– Valóban reményteli korosztályról beszélünk, a 2007-esek kifejezetten jól szerepeltek az Eb-n, ugyanakkor ők még csak elsőévesek lesznek most az U18-as mezőnyben. Persze bízunk benne, minél többen akár azonnal kiharcolják a helyüket az idősebbek, a 2006-osok között is. Mindenkinek megadjuk a lehetőséget a bizonyításra, az idény közben folyamatosan figyeljük a teljesítményeket.

Fontos lesz, hogy a klubedzőkkel szakmai alapon őszinte, nyílt kommunikációt alakítsunk ki, hiszen az a cél, hogy az évad közben a legjobb produkciót nyújtó és a hosszú távon is a nagy potenciállal bíró játékosokból álljon össze majd a végleges keret az Eb-n.

Az U18-as átmeneti korosztály az utánpótlás és a felnőtt, profi szint között, ez abban is megnyilvánul, hogy többen ebben a korban már felkerülnek az első csapathoz, és akár az A- vagy a B-csoportban szóhoz jutnak rendszeresen az U20-as és az U18-as bajnokság mellett. Az lesz a nyári egyik fő feladatunk, hogy a különböző bajnokságokból eltérő fizikai állapotban érkező fiatalokat összefésüljük és közös nevezőre hozzuk.

Egymást váltották

A mostani U18-as válogatottat alkotó korosztály az elmúlt két évben Faragó Péter vezetésével szerepelt a B-divíziós U16-os Európa-bajnokságon. Külön érdekesség, hogy a debreceni juniorok élén a nyáron éppen egymást váltotta a két tréner. – Jól ismerjük egymást Péterrel, nemcsak ellenfélként az elmúlt évekből, hanem már jóval korábbról, hiszen egyetemen csoporttársak is voltunk.