A Nemzeti Edzésközpontban tartott sajtótájékoztatót szerdán a Hajdúszoboszlói SE (HSE) klasszisa, Bondár Anna, illetve Gálfi Dalma. Az eseményen a 106. helyen álló Bondár elmondta, nem volt könnyű számára az idény eddigi szakasza.

– Az Australian Openen megszereztem első Grand Slam-főtáblás győzelmemet, de aztán egy tüszős mandulagyulladás hetekre visszavetett – idézte fel a 26 éves teniszező. – Sorra kaptam ki az első fordulóban, de Rómában jött a fordulat, ahol többek között a volt top 10-es Karolina Pliskovát is legyőztem.

A füves pályás szezon egészen jól sikerült ahhoz képest, hogy nem ez a kedvenc borításom, majd Lausanne-ban meccslabdáról kaptam ki az elődöntőben, pedig akkor a tornagyőzelem is benne volt a játékomban.

A US Openen nem jutottam főtáblára, de utána megnyertem egy 60 ezres svájci versenyt. Sajnos nyár óta saroksérüléssel küszködök, így a szezon hátralévő hónapjai részben ettől függenek – idézi az MTI a klasszis teniszezőt.

A Hajdúszoboszlói SE sportolója megerősítette, hogy megpróbálja magát visszaküzdeni a top 100-ba - tavaly ötvenedik is volt -, ami azt is magával hozná, hogy főtáblás lehet a januári Australian Openen. – Az idei év legfontosabb tanulsága a számomra, hogy legyek türelmes magammal, és hogy az előmenetelem érdekében kisebb versenyeket is be kell vállalnom – hangsúlyozta Bondár Anna, aki legközelebb egy roueni challenger-tornán, majd Kolozsváron lép pályára.

– Jó lenne annyi pontot gyűjtenem még, hogy az év végén ne kelljen Dél-Amerikába is elutaznom – tette hozzá.

Bondár és Gálfi Dalma számára is a Billie Jean King Kupa belgiumi selejtezője következik novemberben.