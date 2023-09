A felkészülés feléhez érkezett a DEAC kosárlabdacsapata, a szeptember 29-i bajnoki rajtig még bő három hét van hátra. Az alapozásról, az eddig lejátszott edzőmérkőzésekről és a keret összetételéről az együttes új csapatkapitányát, Mócsán Bálintot kérdezték a klubhonlapon.

Mócsán az előző szezon vége felé egy húzódással küszködött, és bár sokáig játszott is vele, biztonsági okokból a csapattal közösen úgy döntöttek, hogy végül nem lép pályára utolsó néhány bajnokin. – Szerencsére most már minden rendben van, a felkészülést már az elejétől maximális erőbedobással végzem, ezt szeretném is fenntartani, így külön munkát is végzek a gyógytornászunkkal és az erőnléti edzőnkkel. Tavaly egy hosszabb sérülésből tértem vissza, úgyhogy most mindent annak rendeltem alá, hogy egészséges legyek a teljes idényben – fogalmazott.

Megtiszteltetés számára

Polyák László távozását követően megüresedett a csapatkapitányi poszt, melyre végül Mócsánt nevezte ki ki Andjelko Mandics. – Felnőtt csapatban eddig ez az első alkalom, hogy ilyen elismerés ért, nagy megtiszteltetés ez számomra, főleg úgy, hogy a vezetőedzőnk bízott meg ezzel a feladattal, igyekszem a legjobb tudásom szerint betölteni ezt a felelősségteljes posztot. Ez nem elsősorban vezető szerepet jelent számomra, inkább kapocs szeretnék lenni a szakmai stáb és a játékosok között, annak érdekében, hogy a lehető legsikeresebbek legyünk közösen. Rengeteg fiatal játékosunk van, mely sok munkával azt gondolom, hogy az erényünkké is válhat, hiszen az az energia és lendület, amit ők a játékba tudnak hozni, megfelelő keretek között nagyon sokat segíthet majd. A koromból fakadóan igyekszem majd az rutinosabb és a fiatalabb játékosok között is kapocs lenni, s mivel több évet játszottam külföldön, ezért a légiósok és a hazai játákosok között is szeretném betölteni ezt a szerepet – mondta Mócsán Bálint.

Jó a fiatal és a rutinos játékosok aránya

Az elmúlt héten három edzőmérkőzést is játszott a DEAC, az új csapatkapitány szerint azonban mivel az alapozás negyedik hetében vannak még csak benne, ezekből messzemenő következtetéseket nem lehet leszűrni. – A Temesvár elleni első meccsünk nagyon bíztató volt, de a szlovákiai felkészülési tornán azért már kiütköztek a hibák, ami szerintem ebben a szakaszban természetes. Szükség is van arra, hogy lássuk, hogy mi az, amiben javulnunk kell, hiszen úgy is csak az számít, hogy a bajnokságban hogyan szereplünk.