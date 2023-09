Vasárnap 16 órakor elstartolnak az NB I. B Piros csoportjának küzdelmei a DEAC U23-as együttese számára, az akadémisták hazai pályán indítják a szezont a Salgótarjáni KSE ellenében. Az idényrajt előtt Kádár Tamás vezetőedző nyilatkozott a klub honlapjának.

A DEAC 23 éven aluli különítménye felettébb bravúrosan debütált a felnőtt második vonalban. Az előbb Andjelko Mandics, majd Berényi Sándor irányította fehér-feketék már a legjobb nyolc közé jutással messze túlszárnyalták az előzetes elvárásokat, azt pedig pláne senki sem gondolta volna, hogy végül a hatodik helyen fejezik be a 2022/23-as pontvadászatot. A társaságot a nyár folyamán átvevő Kádár Tamás vezetőedző azonban a tavalyi garnitúra gerincét alkotó kulcsemberek jelentős részére idén már nem számíthat.

– A srácok kiváló eredményt értek el az előző szezonban, szerintem mindenkit megleptek teljesítményükkel. A hatodik hely az éveken át tartó szisztematikus munka mellett talán annak is köszönhető, hogy több meghatározó játékosnak is ez volt az utolsó dobása U23-asként, így mindenképp szerettek volna maradandót alkotni. Életkorából kifolyólag sajnos már nincs velünk Gáspár Mátyás, Pollák Balázs és Fábián Szabolcs sem, valamint elveszítettük a kapitányt, Balázsi Somát is. Mindannyian hiányozni fognak, annak viszont örülünk, hogy folytatják pályafutásukat, amihez természetesen sok sikert kívánunk nekik.

Szeretnék, a túlszárnyalnák a minimumot

A mester a veszteségek ellenére is bizakodó a 2023/24-es keret összetételét illetően, mi több, véleménye szerint az utóbbi időszak egyik legjobb adottságokkal rendelkező állományával dolgozhat. – Átalakultunk, megfiatalodtunk, de úgy gondolom, hogy összességében nem gyengültünk. Ami a fiúk plafonját, potenciálját illeti, talán ez az elmúlt évek legtehetségesebb brigádja.

Kenéz Csaba és Neuwirth Bence a B-csoport mellett már többször bizonyított az élvonalban is, ahogyan Ságodi Róbert, Hőgye Patrik, Hegedüs Brúnó, Czermann Patrik és új szerzeményeink egyike, Csizmadia Attila is sok lehetőséget kapott a felkészülési időszakban Andjelko Mandicstól, ami jelzi, hogy a legmagasabb szinten is számítanak rájuk.

Ugyancsak megfelelően halad az A-csoportos bemutatkozás felé Várszegi Ádám, és a másik nyári igazolásunknak, a Sopronból érkező Flasár Botondnak is minden esélye meglesz erre, ha felépül sérüléséből. A DKKA-tól hozzánk kerülő Bata Olivér nevének is el kell hangoznia, ő is bizonyára segítségünkre lesz céljaink elérésében – fogalmazott.

A DEAC trénere az előző idény kiemelkedő szereplése ellenére továbbra is a biztos bennmaradást tartja az együttes prioritásának, ugyanakkor hozzátette, szeretné, ha a hajdúsági U23-asok újra túlszárnyalnák a minimumot. – A legfontosabb számunkra, hogy megőrizzük piros csoportos tagságunkat, hiszen az akadémiáról felkerülő ifjak pályaíve így maradhat töretlen. Óriási szükség van arra, hogy az utánpótlásból érkezők megtapasztalják a felnőtt mezőny sajátosságait, találkozzanak nagyobb testekkel, rutinosabb, dörzsöltebb kosarasokkal, erre pedig a piros csoport a lehető legjobb terep. Természetesen azért remélem, hogy adott esetben túllőhetünk ezen a célon.

Szép sikerként könyvelném el például, ha ismét bejutnánk a play-offba. Személy szerint a PVSK és a MAFC mellett a Ceglédet és a Phoenix-MT Fótot várom a tabella elejére, mögöttük viszont kiegyenlítettnek tűnnek az erőviszonyok, bárki megverhet bárkit. Amennyiben egészségesek maradunk, és többségében a legjobb tizenkét főt tudjuk csatába dobni, lehet esélyünk a rájátszásra.

Több fronton is helyt kell állniuk

A mindenkori összeállítások kapcsán valós dilemmái lehetnek Kádár Tamásnak. Ahogyan az a fentebb leírtakból is kiderül, a korábbi esztendőkhöz hasonlóan vannak, akiknek egyszerre több fronton is helyt kell állniuk. Ez már a felkészülés során is éreztette hatását, a fiatalok mindössze egy alkalommal tudták kipróbálni hozzávetőleges meccskeretüket – igaz, akkor egy rendkívül mutatós diadalt arattak a feljutásra aspiráló MAFC ellenében. Elsősorban az élvonalbeli, a B-csoportos és az U20-as pontvadászat játékpercei várnak majd összehangolásra, a vezetőedző mégis nyugodt, hiszen a felmerülő nehézségek áthidalásában Andjelko Mandicsra, valamint segítőjére, az U20-asok karmesterére, Kovács Imrére is támaszkodhat.

– A felkészülésünk egyetlen igazán mérvadó mérkőzését a MAFC-cal játszottuk, lévén egyedül ekkor tudtunk nagyjából azzal a csapattal kiállni, amelyikkel várhatóan a piros csoportos összecsapásaink zömét vívjuk majd.

Ettől függetlenül voltak előre mutató jelek a többi találkozón is, nagy fegyvertény például, hogy a Jászberényt gyakorlatilag az U20-asokkal fektettük két vállra Miskolcon. Biztos vagyok benne, hogy Andjelko Mandics partner lesz abban, hogy az élvonalban is számításba kerülő játékosok a B-csoportban is pályára léphessenek, Kovács Imrével pedig az U20-nál és az U23-nál is egy stábot alkotunk, tehát könnyedén tudunk majd reagálni az aktuális történésekre.

A terhelés optimalizálására oda kell figyelnünk, de ebben a tekintetben a játékos az első, mi, trénerek alkalmazkodunk. A nyár folyamán minden akadémistánk megmutatta, hogy képes felvenni a kesztyűt a felnőttekkel, aki lehetőséget kapott, az rendszerint élt is vele. Emiatt nem is aggódom igazán, hisz láttam, hogy ha van is hiányzónk, tudjuk megfelelően pótolni. Mindig azzal kell nyernünk, aki éppen elérhető – mondta.

Nagyon várják a rajtot

A debreceniek a Salgótarjánt fogadják a nyitófordulóban. Kádár Tamás elárulta, már zajlik a nógrádiak feltérképezése, de az eheti foglalkozások fő fókuszában még mindig a saját taktikai elemek csiszolgatása szerepel. – Már készülünk a Salgótarjánból, de főként magunkra koncentrálunk. Azon dolgozunk, hogy a saját játékunkat, taktikánkat tökéletesítsük, hogy aztán körről körre csak minimális változtatásokat kelljen eszközölnünk az adott rivális erősségeinek, illetve gyengeségeinek függvényében. Egyébiránt nagyon várjuk a rajtot, állunk a ránk váró kihívások elébe.