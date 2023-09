Remek rajtot vett Harcsa Csaba együttese, előző héten hétgólos győzelemmel indította a szezont. Vasárnap újabb kihívás várt a lányokra, ezúttal a Hatvan együttesét fogadták és úgy léptek pályára, hogy megduplázzák győzelmeik számát – írta a klub honlapja.

Az már az első percekben látszott, a két csapat nincs egy súlycsoportban, a DEAC a kezdés után nyomás alá helyezték ellenfelüket. A vendégek próbáltak minél zártabban védekezni, ám az 5. percben Tóth Boglárka eresztett el egy löketet, a labda pedig a keresztlécről vágódott a vonalon túlra. A Hatvan a bekapott gól után sem nyílt ki, a Harcsa-tanítványok viszont nem találták a rést a falon, hiába járatták a labdát, nem sikerült megbontani a védelmet. A fekete-fehérek taktikát váltottak, mélységi indításokkal próbálkoztak, ennek meg is lett az eredménye, a játékrész végéig Gáll Zsófia, Faggyas Jázmin és Tóth Boglárka is bevette a kaput.

Kijött a különbség

Szünet után beindult a gólgyártás, a 45. percben Sári Bianka villant és már 5–0 állt az eredményjelzőn, majd két minutum múlva Faggyas Jázmin második találatát jegyezhette. Ezzel el is dőlt a meccs, zsebben volt a három pont, de nem dőltek hátra a cívisvárosiak, továbbra is lendületesen és kombinatívan futballoztak. A hátralévő időben is gyakran megzördült a Hatvan hálója, Sári Bianka és Sárosi Dóra még kétszer vette be a kaput, illetve Veres Nadin és Homovics Zita is feliratkoztak a gólszerzők közé.

A tények: