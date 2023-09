Sikeres szezonnyitón van túl a DEAC női futsalcsapata: Quirikó Vivien tanítványai az Újpestet verték 4–0-ra múlt hétvégén az NB I. első fordulójában. A debreceniek semmit sem bíztak a véletlenre, Czégény Zsuzsánna már első percben vezetést szerzett a hazaiaknak. Fülöp Diána nem sokkal rá megduplázta az előny, így 2–0 volt az állás félidőben. Fordulás után újra Fülöp talált be, végül pedig Horváth Viktória állította be a 4–0-s végeredményt.

– Megvoltak azok a kis kezdetleges hibák, amelyek ilyenkor tipikusan jellemzőek, ettől függetlenül magabiztos sikert arattunk, amely még értékesebb annak fényében, hogy hiányzóink is akadtak. Szerettünk volna nyerni, ennek megfelelő mentalitásban léptünk pályára, örülünk, hogy sikerrel nyitottuk a szezont.

Nemrégiben, a Thelena Kupán találkoztunk az Újpesttel, akkor 0–0-ra végeztünk, ebből kiindulva tudtuk, nem vár ránk könnyű összecsapás. Volt olyan periódusa a meccsnek, amikor akadozott a játékunk, ekkor riválisunknak több helyzete is adódott, ám jobbára a mi akaratunk érvényesült, sőt, ha a ziccereinket jobban kihasználjuk, akár nagyobb arányú sikert is arathattunk volna.

A kapuban ezúttal Kopjári Lizának szavaztam bizalmat, aki állta is a sarat, ettől függetlenül már biztosan mondhatom, hogy legközelebb Pozsgai Melinda kap lehetőséget. Nincs favoritom ezen a poszton, rajtuk áll, ki mit tud nyújtani – értékelt Quirikó Vivien, a DEAC vezetőedzője.

Ismét a három pontért

Legközelebb, szeptember 16-án, szombaton 18.30-tól Miskolcon lesz jelenésük a debrecenieknek, a szintén sikerrel rajtoló DVTK-Vénusz otthonában. – Ismét a győzelem reményében lépünk majd pályára, ugyan a DVTK-val még nem találkoztunk, ennek ellenére nem lehet más a célunk, mint a három pont megszerzése. Annál is inkább, mert ha minden igaz, Nagy Anikó és Tóth Nóra is bevethető lesz – fogalmazott a szakember.

A mezőnyt illetően Quirikó Vivien elmondta, meglátása szerint a 2023/24-es kiírásban a DEAC mellett ismét a Tolna és a TFSE szerezhet érmet, a negyedik helyre pedig talán az Újpest érhet oda.

Nem túlzás kijelenteni, a DEAC évek óta egyeduralkodó az élvonalban, adja magát tehát a kérdés, miként lehet még mindig tűzben tartani a játékosokat. – Valóban fennáll a veszélye, hogy jóllakottá válnak a játékosok a sikerektől, pláne, ha hosszú időn át a keret sem nagyon változik. Úgy próbálom őket motiválni, hogy mikrocélokat tűzök ki eléjük, az eredményesség mellett az is fontos, hogy játékban is előre lépjünk. Emellett a válogatott meghívó is ösztönözheti őket, valamint a külföldi tornák, amelyekre meghívást szoktunk kapni – ecsetelte a tréner.