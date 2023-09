Nagy volt a nyüzsgés szombat reggel a repülőtér kifutópályáján: felnőttek, gyerekek, idősek és családok is érkeztek a rendezvényre, melyen a futás mellett különböző bemutatókkal, műsorokkal és játékokkal várták a résztvevőket. A versenyzők 2 és fél, 5, valamint 10 kilométeres távokra nevezhettek. Utóbbit kevesebb mint 40 perc alatt teljesítették a legjobbak.

Rubint Rékával melegíthettek a rajt előtt a versenyzők

Forrás: Czinege Melinda

– Másodjára vagyok ezen a rendezvényen, először 2-3 éve voltam. Az öt kilométeres távot teljesítem – osztotta meg velünk Szandi, aki Nyíregyházáról érkezett. Elmondta, öt éve fut rendszeresen, leginkább a természetben, de korábban saját testsúlyos edzést is folytatott.

– Másfél éve költöztünk Debrecenbe az ukrajnai Ungvárról. A mozgás nagyon fontos része az életünknek, ezért is, illetve a jó hangulat miatt jöttünk erre programra. Tavaly csak hallottunk róla, így idén úgy döntöttünk, nevezünk is – számolt be érdeklődésünkre Dorina, aki családjával, rokonaival nevezett a futóversenyre, férjével a 10 kilométeres távot választották. Elmondta, nyáron fut, hideg időszakban inkább a pilates és a síelés a favorit, de a családtagok szívesen görkorcsolyáznak, bicikliznek, rollereznek. Mint fogalmazott, a sport olyan számukra, mint a dopping.

Iskolásokat, fogyatékkal élőket is támogattak

– Kiemelten fontos számunkra ez a rendezvény, hiszen ez egy olyan nap, amikor mindenki előtt megnyithatjuk a repülőtér kapuit, és betekintést nyújthatunk a kulisszák mögé. Mindemellett fontos célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a sportolásra, az egészségtudatos életmód fontosságára – hangsúlyozta köszöntőjében Király Tamás, a repülőteret üzemeltető cég ügyvezetője.

Király Tamás

Forrás: Czinege Melinda

Elmondta, kiemelt szerep jut ilyenkor arra is, hogy felhívják a figyelmet a vállalatuk és partnereik társadalmi felelősségvállalási tevékenységére: a BMW Group Debrecen jóvoltából több mint 600 iskolás, a Schaeffler Debrecennek köszönhetően pedig több mint 400 fogyatékkal élő állhat rajthoz. A nevezők száma meghaladta idén a 3 ezer főt. Radó András, a Wizz Air Magyarország kommunikációs menedzsere hozzátette: a debreceni eseményen kívül további másik nyolc helyen szervez hasonló futóversenyeket a légitársaság, köztük Dubajban is.

Radó András

Forrás: Czinege Melinda

– Összesen több mint hatvanezren futnak egy évben, szerencsére nagyon sok embert meg tudunk mozgatni – fogalmazott.