A hagyományokhoz híven idén is lesz Debrecen Nagydíj a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A 48. Nagydíjat augusztus 20-án rendezik 16 órakor. A cívisváros neve már-már egybefonódik a salakmotorral, egész Európában népszerű a hajdúsági pálya. A szervezők szerdán sajtótájékoztatón számoltak be a megmérettetés részleteiről.

Nemzetközi klasszisok

A Speedwolf ügyvezetője, Baráth Norbert köszöntötte a megjelenteket és elmondta, rengetegen érkeznek a vármegye határon kívülről, s a pálya előkészítése is már javában zajlik. – A verseny nem csupán Debrecen és Magyar viszonylatban nagy esemény, hanem nemzetközileg is. Az elmúlt 5 év munkájának köszönhető a siker, nem volt nehéz meghívni a résztvevőket, hiszen ők is nagyon szerettek volna jönni.

Húsz alapfutam és két elődöntő alapján derül ki a döntő mezőnye. Lesz meglepetésfutam, Adorján Zoltán és Tihanyi Sándor fog versenyezni, annyit elárulhatok, hogy ilyen még nem volt.

Nem csoda, hogy érdekli a fanatikusokat a verseny, hiszen rengeteg nemzetközi klasszis érkezik Debrecenbe. Remek a kapcsolatunk a városvezetéssel, ez is fontos összetevője a sikernek – fogalmazott.

Forrás: Kiss Annamarie

Komoly tradíciók

A cívisváros országszerte ismert arról, hogy milyen komoly kultúrája van a sportnak a város életében. Elég, ha csak a labdarúgást vagy a kézilabdát említeni, de immár egyre nagyobb tér jut az autósportoknak is. Debrecen városát a polgármester, Papp László képviselte a sajtóeseményen, aki hangsúlyozta a technikai sportok fontosságát. – Ha egy versenyt ennyi éven keresztül sikerül fenntartani, akkor teljesen egyértelmű, hogy érdekli az embereket.

A tavalyi nagydíjon több mint négyezren voltak kint, s nem kizárt, hogy idén még magasabb létszám lesz.

A legfontosabbak támogatók a szurkolók, akik nagy fanatizmust mutatnak a salakmotor iránt. Amikor a Debrecen nagydíj elindult, teljesen más volt a város profilja, mégis gyökeret tudott ereszteni városunkban –nyilatkozta a városvezető.

Forrás: Kiss Annamarie

Debrecen polgármestere továbbá elmondta, kiemelt szerepet szánnak a technikai sportoknak a város életében, s jól látható a tendencia, miszerint egyre népszerűbb is a sportág. A politikus végezetül arról számolt be, hogy a salakmotort tekintve infrastruktúrálisan is remek helyzetben van a cívisváros.