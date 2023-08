A képzés angol nyelven folyik majd. A DEAC fiatal hokisa korábban is jó barátságban volt a tanulással, ezt torontói tartózkodása során is bizonyította. Rövidesen elkezdi az első kurzusát a Debreceni Egyetemen, célja az építőmérnöki diploma megszerzése, ehhez a BSC és az MSC kurzus elvégzését egyaránt tervbe vette. Gergő törekvései megalapozottak, mindig is érdekelte a fizika és a matematika, vonzódott a műszaki dolgokhoz, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Tisztában van azzal, hogy az építőmérnök fő feladataihoz tartozik például az épületegyüttesek, tartószerkezetek és más műtárgyak alapozása, stabilitásának vizsgálata, melyek jól illeszkednek az érdeklődési körébe – olvasható a klub honlapján.

Egyéni tanrendet kap

– Nagyon jól érzem magamat Debrecenben. A legfontosabb nyilván a csapat, de a pályán kívül is sok a barát és a jó ismerős. Az egyetem itt van a közvetlen közelben, nem kell külön fizetni szállásért, utazásért. Segítenek összehangolni a tanulmányi követelményeket az előadásokkal és a vizsgákkal, egyéni tanrendet kapunk, ami komoly segítséget jelent.

Mint eddig is, szeretnék jól hokizni és tanulni, szeretnék megfelelni az elvárásoknak. Nem először kell a sportot összeegyeztetni a tanulmányokkal, volt lehetőségem a „gyakorlásra”. Eddig is sokat voltam távol, edzőtáborozások, mérkőzések, válogatott elfoglaltságok váltogatták egymást, de ezeket én nem teherként élem meg.

Jelenleg is Szlovákiában, Trencsényben vagyok, hétfőn érkeztem, péntekig itt készülök az U20-as válogatott edzőtáborozására. Szombaton és vasárnap folytatom a felkészülést, utána keretszűkítés, majd – remélem, velem együtt – utazik a társaság Svédországba, nemzetközi tornára. A négyes csoportunk kimondottan nehéz; a dán juniorválogatott mellett a Brooks Bandits és a Valerenga Oslo csapatával fogunk találkozni. Remélem, jól megy majd a játék, nekem és a csapatnak is – mondta Mihalik Gergő.