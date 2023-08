A DVSC Schaeffler egyik legnagyobb tehetsége, Csernyánszki Liliána a tavalyi U18-as világbajnoki bronzérem után idén már arannyal tért haza a romániai U19-es Európa-bajnokságról. A fiatal irányító már évek óta a Loki felnőtt csapatának a tagja, azonban Szabó Nina kölcsönadásával a hamarosan rajtoló idényben az eddigieknél jóval nagyobb szerep juthat neki.

Cserivel –, ahogy a többiek becézik – a Hódosban beszélgettünk többek között a vb-ről, a korábbi sérüléséről és a rá váró feladatokról is. – Nagyon boldog vagyok, hogy megnyertük a világbajnokságot. Év közben több alkalommal is voltunk egy-egy hetes felkészülésen, úgyhogy tényleg rengeteget dolgoztunk érte, a rajt előtt pedig három héten keresztül edzettünk rá. Főként a jó védekezésre fektettük a hangsúlyt, illetve az abból indítható gyors ellentámadásokra. Tényleg azt mondhatom, hogy igazi csapatmunka eredménye ez a siker – fogalmazott.

A Loki kiváló kézilabdásán kívül számos a DVSC kötelékébe tartozó szakember dolgozott az U19-es válogatott sikerén, többek között Szilágyi Zoltán szövetségi edző és Kudor Kitti segédedző is. – Nekem mindenképpen előnyt jelentett, hiszen én egész évben velük dolgozom, tudom, hogy mit várnak el, mit szeretnének viszontlátni – tette hozzá.

Kívülről könnyűnek tűnt

Az együttes rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott, hiszen mind a hat meccsét megnyerte, a franciák elleni csoportmérkőzésen kívül mindet több góllal. Amennyire simának tűnt ez kívülről, olyan sok erőfeszítést kellett a lányoknak tenniük ezért. – A Franciaország elleni nyitómeccsünk nagyon fontos volt, és nagy löketet adott, hogy az összecsapás legvégén sikerült megszereznünk a győzelmet. Egyáltalán nem volt szabad félvállról venni egyik ellenfelünket sem, szerintem ennek köszönhető, hogy több góllal nyertük a meccseinket. A döntőben kezdtünk sok hibával, de a félidőben megnyugodtunk és azt követően úgy játszottunk, ahogy tudunk – emlékezett vissza.

Csernyánszki Liliána szerint nagyon nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy ebből vb-győztes gárdából idővel hányan lehetnek majd a felnőtt válogatottnak is tagjai. – Sok mindentől függ, de a lehetőség adott. Nagy előny, hogy a keretből szinte mindenki NB I.-es játékos, ez esélyt jelent a fejlődésre. Fontos, hogy a csapatainkban minél többet gyakoroljunk és fejlődjünk.

Úgy érzem, hogy sok játékosban megvan a potenciál, én is küzdeni fogok azért, hogy egy nap ott lehessek a válogatottban, de van még időnk rá

– jegyezte meg.

Súlyos sérülés

A 2021-2022-es szezont követően arra számítottunk, hogy a fiatal irányító egyre több lehetőséget kap majd, azonban az előző idény legelső meccsét követően derült ki, hogy hosszabb kihagyás vár rá. – A második számú csapatunk feljutott az NB I./B-e, úgyhogy abban bíztam, hogy ott majd stabil kezdő leszek, mellette a nagy csapatban pedig kapok majd perceket. A nyár elején azonban elkezdett fájni a sípcsontom, azt hittük, hogy csonthártyagyulladás, úgy is csináltam végig az U18-as vb-t, hogy folyamatosan kentük, bekötöztük. Aztán amikor hazaértem, Kazsimér Attila, a fizioterapeutánk megvizsgálta a lábam, és jobbnak látta, ha elküld egy röntgenre. A felvételen látszott, hogy ott van egy fáradásos törés, úgyhogy több hetet ki kellett hagynom – emlékezett vissza.

Csernyánszki Liliána | Forrás: NS-archív

A Loki játékosa először el sem akarta hinni, hogy ez történt vele. – Annyira vártam a tavalyi idényt, mert nagyon reméltem, hogy előrébb tudok kicsit lépni. Azonban nem volt idő keseregni, elkezdtem a rehabilitációt, az volt a lényeg, hogy pihentessem minél többet a lábamat. Mellette viszont felsőtestre edzhettem, ami az erőnlétemet fejlesztette, úgyhogy nem ment kárba az a három hónap. Amikor ez kiderült, akkor igyekeztem nem azzal a foglalkozni, hogy milyen sokáig nem fogok tudni játszani, hanem mindig a következő napi feladatomra fókuszáltam – hangsúlyozta. Hozzátette, szerencsére a felépülése után sem érezte, hogy féltené a lábát.

Gyerekkori példaképek

A DVSC Schaeffler a nyár elején jelentette be, hogy megpályázta a Bajnokok Ligája egyik szabadkártyás helyét, és hamarosan kiderült, hogy meg is kapta azt. A lányok így a hamarosan rajtoló idényben az NB I.-en és a Magyar Kupán kívül legalább 14 BL-meccset is játszanak majd. – Az egész csapat nagyon boldog volt, amikor ez kiderült.

Óriási kihívás előtt állunk, ez egy komoly fejlődési lehetőség nekünk, játékosoknak, de az egész klubnak is. A legjobb együttesekkel mérkőzünk majd meg, olyan játékosok lesznek az ellenfeleink, akiket én gyerekkorom óta a tv-ben csodálok.

Nyilván sokat kell majd dolgoznunk, de egyáltalán nem bánjuk, hogy ilyen sok meccsünk lesz, mert hamar össze tudunk majd rázódni. A hangulat nagyon jó a csapatban, úgyhogy nagyon várjuk már a startot – fogalmazott.

A fiatal tehetség szerint nem szabad túlságosan rágörcsölni arra, hogy milyen kaliberű gárdákkal néznek majd szembe. – Szilágyi Zoltán az Eb-döntő előtt is azt hangsúlyozta, tudja, hogy finálé, de egy ugyanolyan meccs, amit meg kell nyerni. Én is így szeretnék hozzáállni annak ellenére, hogy Európa legjobb csapataival nézünk majd szembe, próbálom mindig a legjobbamat nyújtani – mondta.

Eggyel előrébb a sorban

A Loki május elején jelentette be, hogy Szabó Nina – Vámos Petra mögött az eddigi második számú irányító – a 2023-2024-es szezont az MTK-ban tölti majd kölcsönben. Ennek az egyességnek kimondott célja volt az is, hogy Csernyánszki Liliána több lehetőséget kapjon az élvonalbeli gárdában. – Kicsit váratlanul ért, de nagyon örülök a lehetőségnek és annak, hogy úgy látják, képes leszek megoldani ezt a feladatot. A felkészülést nagy erőbedobással végzem, hogy az idény során a fizikumommal ne legyen probléma.

Igyekszem folyamatosan figyelni Petrát, hogy tanuljak tőle, de ha bármi kérdésem van, akkor nyugodtan fordulhatok felé vagy az edzői stábhoz is. Több éve itt vagyok már, ismerem a játékunkat és szeretném minél jobban megvalósítani azt, amit elvárnak tőlem.

A hibázás lehetősége természetesen mindig megvan, de az a célom, hogy ezeket lecsökkentsem, amennyire lehet – fogalmazott.

Csernyánszki Liliána | Forrás: Molnár Péter

A DVSC Schaefflernek az a célja, hogy a bajnokságban ismét odaérjen a dobogó aljára, a kupában ott legyen a négyes döntőben és bár nem elvárás, de a BL-ben szeretne továbbjutni a csoportból. A Loki fiatalja azt tűzte ki maga elé, hogy az edzésen gyakoroltakat minél inkább át tudja ültetni a meccsekre is. – Fontos, hogy felismerjem, egy adott helyzetben inkább passzolni, cselezni vagy lőni érdemes. Az első számú feladatom irányítóként, hogy segítsem a csapatot, kiszolgáljam a társaimat. Szeretnék minél többet fejlődni ezekben az előttünk álló idény során – tette hozzá.

A felkészülés elején több új játékos csatlakozott a kerethez, Csernyánszki Liliána úgy látja, hogy könnyen be fognak illeszkedni a társaságba. – Beszélgettem már velük, nagyon szimpatikusak, mindenki motivált és rengeteget dolgozik. A felkészülési mérkőzések során a pályán is szépen összehangolódunk majd, úgyhogy nagyon örülök az érkezésüknek – mondta. Hozzátette, ezek a találkozók arra szolgálnak, hogy gyakorolni tudják az edzéseken tanultakat, nem feltétlenül az eredmény a legfontosabb.

Kezdődik az egyetem

Az ifjú tehetségre nemcsak kézilabdásként vár egy új fejezet, hanem a tanulásban is. Cseri a Tóth Árpád Gimnázium biológia–kémia tagozatára járt az elmúlt években, és az előző tanév végén leérettségizett. A folytatásban a Debreceni Egyetem Ápolás- és betegellátás alapszakjának dietetika szakirányát kezdi majd szeptemberben. – Amikor elkezdtem a középiskolát, akkor nagyon érdeklődtem az orvosi iránt, azonban ahogy a felnőtt kerethez csatlakoztam, magántanuló lettem.

Eldöntöttem, hogy a kézilabda lesz az első számú elfoglaltság az életemben, viszont mellé az orvosi viszont már nem valószínű, hogy belefért volna. Mégis olyan irányt szerettem volna választani, ami a biológiával kapcsolatos, így esett a választásom a dietetikára.

Több csapattársam is van, aki ott tanul és a példájukon láttam, hogy tudják csinálni az edzések és a meccsek mellett is – árulta el a Debreceni Egyetem újdonsült hallgatója. Hozzátette, az idény rajtja mellett a képzést is nagyon várja, hogy elinduljon.