Ha női futsalról beszélünk, senkinek sem kell bemutatni a Debreceni Egyetem csapatát, akik az elmúlt években meghatározó szerepet töltöttek be Magyarországon. A tavalyi szezonban például duplázni tudtak Quirikó Vivien tanítványai, s idén sem adják alább vélhetően a fekete-fehérek. A HAON csapata kilátogatott a szezon első edzésére hétfőn késő délután, amelyen nem a labda volt az előtérben. Sokkal inkább az erőnlétre fókuszálnak a debreceniek. Ottjártunkkor az együttes vezetőedzőjétől, Quirikó Vivientől megtudhattuk, heti négy alkalommal tréningeznek, s remélik a lehető legjobb formába kerülnek majd a rajtra. A szakember elmondta, idén is a hasonlóak a célok, mint a tavalyi szezonban: mindkét sorozatban megvédeni a címüket, továbbá elmondta, több játékossal is erősítettek a nyáron. – A csapat magját sikerült egyben tartanunk, Tóth Anita távozott tőlünk. A helyére Gruber Brigitta érkezett a TFSE-től, aki hatalmas erősítés lesz számunkra. Pozsgai Melinda is vélhetően nálunk folytatja majd pályafutását. Rá sokan emlékezhetnek, hiszen Berettyóújfaluban játszott, de az elmúlt esztendőben Egerben próbálta ki magát a nagy pályás futballban. Brigit jól ismerjük, hiszen a tavalyi szezonban mind a kupában, mind a bajnokságban sokat meccseltünk a TFSE elen, s abszolút húzóembere volt az akkori együttesének.

Mellette a válogatottban is dolgoztam vele, nagyon jó képességű futsalosnak tartom. Egyénileg abszolút topjátékost szerződtettünk, ám taktikailag még van hova fejlődni, mint mindenkinek. Úgy vélem, ő egy könnyen fejleszthető sportoló, biztosan nagy segítségünkre lesz a következő szezonban. A lányok már néhány hete elkezdték az egyéni edzéseket, s az erőnléti edző is segítségünkre van a felkészülési időszakban.

A tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is Tiszalökön fogunk edzőtáborozni, napi két tréninggel készülünk. A programunk további részében terveink közt szerepel, hogy minél több edzőmeccset tudjunk játszani. Idén nyolc csapat adta be a nevezését az NB I.-be, remélem ez a gyakorlatban is így fog kinézni – nyilatkozta a tréner.

Forrás: Kiss Annamarie

Kis célokat tűznek ki

Örök kérdés, amikor egy olyan együttesről beszélünk, akik évek óta minden sorozatban eredményesek, hogy miként lehet fenntartani a motivációt? A világ bármely sportágát nézzük, gyakran visszatérő tényező az ilyen „csúcsra járatott” csapatoknál, hogy már nem annyira motiváltak, s előbb utóbb elkezdenek rosszabbul teljesíteni. A vezetőedzők és a játékosok szerepe ilyenkor fontos tényező, Üveges Katalin portálunknak elárulta, mindig kisebb célokat tűznek ki maguk elé, így folyamatosan motiváltak. – Nagyon ránk fért, hogy hosszabb pihenőt kapjunk a nyáron, ez két év után idén végre összejött. Voltak sérültjeink is tavaly, többek között én is részleges bokaszalag-szakadásból lábadoztam, szerencsére már jobban vagyok.

A céljaink nem változtak, mindent meg szeretnénk nyerni. A keretünk is alkalmas erre, jól nézünk ki, akár nevezhetjük reális célnak is. Általában mindig kisebb célokat tűzünk kimagunk elé.

Például az első évben, legyünk alapszakasz győztesek, aztán, legyünk veretlenek, ne kapjunk gólt. Az ilyen apróbb „feladatok” fenntartották a maximalista hozzáállásunkat – fogalmazott a debreceniek kulcsembere.