Pénteken és csütörtökön is találkozott az egyaránt az NB I/B-s bajnokságra készülő debreceni és ferencvárosi U19-es együttes. A DVSC Schaeffler fiataljai újra 40 találatig jutottak, de ezúttal néggyel több gólt kaptak, mint csütörtökön. A várható gólzáport már jelezte, hogy 47 másodperc játék után 2–1-re vezettek a vendégek, s később sem csökkent az iram. A nagy tempó természetesen sok hibát eredményezett, s a debreceni lányok ezúttal is magabiztosan nyertek a zöld-fehérek ellen – számoltak be róla a DVSC Kézilabda Akadémia honlapján.

A tények Augusztus 10., csütörtök:

DVSC Schaeffler U19–Ferencváros U19 40–31 (19–13)

DVSC: Demjén L., Kovács N., Lakatos R. (kapusok) – Solymosi Zs. 2, Hermann Z. 1, Ratalics L. 3 (1), Rácz P., Eszenyi G. 2, Csamangó L. 2, Kelemen D. 5, Fodor V., Sölősi E. 3, Szalai P. 6 (1), Szíjjártó I. 3, Ferenczi L. 2, Kiss Cs. 1, Nagy N. 10 (2). Edző: Győrvári Viktor.

Augusztus 11., péntek:

DVSC Schaeffler U19–Ferencváros U19 40–35 (22–20)

DVSC: Demjén L., Kovács N., Lakatos R. (kapusok) – Solymosi Zs. 1, Hermann Z. Ratalics L. 2,, Eszenyi G. 2, Csamangó L. 5,, Fodor V. 7, Sölősi E. 1, Szalai P. 3, Szíjjártó I. 4, Ferenczi L. 3, Kiss Cs. 4, Nagy N. 8. Edző: Győrvári Viktor.