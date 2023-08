– Úgy indultunk neki a vb-nek csapatban, hogy a nyolcba szeretnénk bekerülni legalább, nem az volt a realitás, hogy aranyérmet szerzünk, de mérhetetlenül boldogok voltunk, hogy nyerni tudtunk. A sikerünk egyik kulcsa, hogy remek a viszony köztünk, barátok vagyunk, egymásért küzdünk, az összhang, és a csapatszellem miatt van az, hogy ha még nem is számítunk favoritnak, akkor is ki tudjuk magunkból hozni a maximumot, ami eredményességgel is párosul – árulta el a mindig mosolygós kardozó. Azt is megtudtuk, hogy Sugi számára magabiztosságot és lendületet ad, ha csapatban vívhat, úgy érzi, akkor jobban is teljesít, ugyanakkor dolgozik azon, hogy egyéniben is hasonlóan magas szinten tudjon vívni, amire nem egyszer volt is már példa.

Szeptemberben a fizikai jellegű alapozással indít, majd jön a felkészülés technikai része. Versenyek tekintetében világkupák várnak Sugira, amelyek az olimpiai kvalifikáció szempontjából igen nagy jelentőséggel bírnak. A Debreceni Egyetem rekreáció és életmód szakának hallgatójaként pedig a tanulást sem szeretné elhanyagolni, bízik benne, lesz ideje bejárni óráira.