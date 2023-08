Nem indult álomszerűen pontvadászat az NB III Északkeleti csoportjában a DEAC labdarúgói számára, ugyanis az első fordulóban csak 1–1-es döntetlent sikerült elérniük hazai pályán a Salgótarján ellen, szerdán pedig 2–1-re kikaptak Hatvanban – írta a deac.hu.

A szurkolók és a csapat is jobb teljesítményre számított, ám itt az újabb feladat: szombaton 16 óra 30-kor Monostorpályiban játszanak a MOL Magyar Kupa első körében. – Nem volt rózsás a hangulatunk a hazafelé vezető úton, hiszen számunkra kedvezőtlen eredmény született – tekintett vissza a jobbhátvéd, Bényei Balázs. – Azonban nagyon nem szabad keseregnünk, ahogyan Urbin Péter vezetőedző is elmondta, alapvetően nem volt elégedetlen a játék képével. A jó hangulathoz az szükségeltetik, hogy nyerjünk, de ennek érdekében sokkal többet kell tennünk ezek után. Van most a csapatban egy gát, amely miatt nehezebben jönnek az eredmények, ezt kell átszakítanunk – fogalmazott a védő.

Kérdés, mivel szakítható át ez a bizonyos gát?

Mindkét bajnokinkról beszélhetünk: további gólok kellenek, mert az az egy, amit elértünk a Salgótarján, majd az FC Hatvan ellen, az kevésnek bizonyult az üdvösséghez. Hiába növünk ellenfeleink fölé játékban, ha ők majdnem 100 százalékos hatékonysággal értékesítik a helyzeteiket, és mi pedig ettől messze elmaradunk. A támadóharmadban kissé nyögvenyelős a játékunk, nyilván a riválisaink felkészültek abból, mire számíthatnak ellenünk, tisztában vannak az erőviszonyokkal, ezért tömörülnek a kapujuk előtt. Ezt nehéz feltörni, viszont az adódó lehetőségeinket könyörtelenül ki kell használnunk, mert ezeken múlik a pontok sorsa – vélekedett Bényei, aki szerint a szombati meccs kiváló alkalom arra, hogy maguk mögött hagyják ezt a kisebb gödröt. A Monostorpályi jelentős játékerőt képvisel megyei szinten. Az elmúlt szezonban volt szerencsém ellenük szerepelni, sérülésem után egy találkozón játszottam a megyei első osztályú gárdánkban, éppen ellenük. Jó képességű futballistáik vannak, ők adott esetben el tudják dönteni a mérkőzéseket, tudják, mit akarnak játszani, és eléggé racionális, direkt focit mutatnak be. Nem véletlenül nyerték meg a megye I-et. Biztosan felszívják magukat a szombati találkozóra, ez így volt a legutóbbi kupamenetelésük alkalmával is. Mi szeretnénk megakadályozni, hogy ismét vitézkedjenek a sorozatban, bízom benne, hogy egy győzelem elmozdít bennünket a holtpontról.