„Na erről írj egy cikket!” – kiállt fel a DEAC-ikon Katona László a Teniszke teraszán, amikor megérkezem a megbeszélt nyár esti sörözésre, majd bemutat becses asztaltársaságnak. Hangos nevetésekkel tarkított, fényképes élménybeszámolóba csöppenek, Krasznai Imre és Szigeti István a napokban tért haza a Balatonról, ahol teljesítették a legendás Kékszalag versenyt. Ez önmagában még nem szenzáció, megtette ezt ötszáz hajó legénysége idén is, ám annak tükrében, hogy a Juhász László kormányossal teljes debreceni trió a Soleil nevű kis vitorlással majd’ 30 órát küzdött a 155 kilométer leküzdésével, abszolút hírérték. Mindezt fokozza még az, ami a célban kiderült: a Kékszalag 55 éves történetének leggyorsabb utolsó helyezettjeiként írták be magukat magyar vitorlázás nagykönyvébe, és ez is dicsőség, nemcsak a győztes katamarán, a Fifty-Fifty 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordideje – írja a Cívishír.

Juhász László (balról), Szigeti István és Krasznai Imre

Forrás: BDR Média

Kétnapos vitorlázásra készültek

No de kezdjük az elején, mert az is mosolyt csal az ember arcára. Puszta kalandvágyból ugyanis kevesen vágnak neki Európa legrégebbi, legnagyobb presztízsű és leghosszabb távú tókerülő vitorlás versenyének a minimális vitorlázótudás nélkül, ráadásul tókerülésre alkalmatlan vitorlással. A Balatonba szerelmes, a debreceni futballéletből ismert Juhász Lászlónak régóta dédelgetett álma a Kékszalag teljesítése, de Soleil (Nap) nevű 12 lábas vitorlását nem versenyszerű túrahajózásra, hanem sétahajókázásra építették, vagyis a rendeltetésszerű használata az, hogy családi vagy baráti társaságban lehet gyönyörködni a Balatonban a tó közepéről.

Ennyi hendikep azonban még nem volt elég! Juhász László két olyan barátját vette be a tókerülő expedícióba, akik vitorlás fedélzetére eddig csak utasként léptek fel, és árbocot meg vitorlát csak lentről láttak, hideg sörrel vagy fröccsel a kézben.

– Bár korábban már négyszer feladta a versenyt, most sem profikkal vagy képzett vitorlásokkal állt rajthoz, hanem velünk, mert a barátság mindennél fontosabb – válaszolja Krasznai Imre arra a kérdésemre, hogy mi volt Juhász László indítéka, amikor két zöldfülűvel vágott neki az 55. Kékszalagnak.

A rajt előtt Imre és István a „Kötelek és más vitorlás tárgyak mozgatása” címen kaptak egy gyors elméleti oktatást, de a gyakorlati teszt szélcsend miatt elmaradt. Helyette biciklizéssel edzettek a rajtra, no meg bevásároltak két napra. Tudván azt, hogy a Soleil 12 kilométer/órás sebességnél többre nem képes, már eleve kétnapos vitorlázásra készültek.

A Kékszalag Európa legrégebbi, legnagyobb presztízsű és leghosszabb távú tókerülő versenye

Forrás: BDR Média

Jó rajt, majd kálvária

A Kékszalagnak – a Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Keszthely-Balatonfüred útvonalon – légvonalban 155 kilométer a távja, és az óramutató járásának megfelelően kell körbehajózni a tavat. A Soleil pazar rajtot vett 11 órakor, azt mondja Krasznai Imre, olyan jó pozíciót fogtak középen, hogy egy széllökés a túrahajók elé repítette őket. A katamaránok természetesen elhúztak a mezőnytől, de egy fél óráig az egytestűek között élen haladtak. Olyan volt, mint egy szép álom…

Aztán közbejött a valóság. A szél, a technika, a sors keze mind a Soleil ellen szegült hirtelen, amely az első bójánál már utolsónak fordult, de Siófoknál egyenesbe jöttek a dolgok a fedélzeten, a szél is jó irányból kezdett fújni, így hajnal két órakor már a keszthelyi bóját kerülte meg a Juhász-Krasznai-Szigeti trió, amely itt extra motivációt kapott: félúton kiderült, hogy két hajó is mögöttük van! A lelkesedés mellé még szél is társult, csak úgy hasította a hullámokat a Soleil, de hajnali ötkor szélcsend lett úrrá, és Badacsonynál megállt az élet.

Három óráig egy centit sem mozdult jó irányba, csak sodródott a déli part felé.

Amikor újra elkezdett dagadni a vitorla, újabb lendületet kaptak a srácok, majd ismét megálltak, majd megint elindultak, végül 29 óra küzdelem után beértek a Füredi öbölbe, ahol az utolsóknak járó tiszteletben részesültek.

Az első köszönti az utolsót

A Kékszalagon immár hagyomány, hogy az első helyezett köszönti az utolsót Balatonfüreden, és így tett a debreceniekkel a rekordot döntő Fifty-Fifty legénysége is. A nagyjából 24 órával korábban célba érő csapat, Józsa Márton és társai a mintegy 250-300 millió forintot érő katamaránon kínálták pezsgővel az utolsókat, akik rendkívüli megtiszteltetést éreztek.

Úgy tekintettek ránk, mintha vitorlázók lennénk! Fantasztikus sportemberek!

– állapította meg Krasznai Imre.

A Fifty-Fifty egy kétárbocos magyar fejlesztésű katamarán, amely a saját maga által tavaly felállított 7 óra 13 perc 21 másodperces pályacsúcsot döntötte meg idén 5 óra 3 perc 56 másodperccel, negyedik alkalommal megnyerve a Kékszalagot.

Az elsők (fehérben) és az utolsók pezsgőzése az 55. Kékszalagon

Forrás: BDR Média

Józsa Mártonék egy körre még el is vitték a Soleilt, ami után tapintatosan közölték, hogy komoly szél hiányában tókerülésre valóban alkalmatlan.

Mindez a debreceniek teljesítményének értékét növeli, de erről beszélnek a számok is, például az, hogy Juhászék jóval a 48 órás szintidő előtt értek célba, és a verseny történetének legyorsabb utolsói.

Az ünneplésre már nem maradt energia. Amikor hajót még aznap este hazakormányozták Balatonföldvárra, két sör után álomba szenderültek mindhárman. Másnap pedig már Debrecenbe szólította a legénységet a kötelesség.

A vitorlázás örök szerelem marad

– vonta le a következtetést ebből a szép kalandból a trió szóvivője, Krasznai Imre.