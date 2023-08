Nem indult jól a DEAC számára a mérkőzés, egy mélységi indításra rosszul reagáltak és az 5. percben a hazaiak megszerezték a vezetést. Ezt a fegyvert a folytatásban is jól használta az ellenfél, labdaszerzés után egyből előre ívelték a játékszert. Többször is a debreceni védelem mögé kerültek és a 17. minutumban ismét eredményesek voltak. A harmadik találat is hasonló játékszituációból született, a 30. percre már megnyugtató előnyre tett szert a házigazda - írja a DEAC honlapja.

Szünet után is ívelgettek a sámsoniak, ám a második félidőben a debreceni védelem ezen próbálkozásokat eredményesen hatástalanította. A DEAC megpróbált visszajönni a meccsbe, de a támadásaikat agresszív védekezéssel akasztották meg a kék-sárgák. Azért adódtak lehetőségek, ha kicsit pontosabbak a végjátékokban a fiúk, be is találhattak volna. Gólt sajnos nem sikerült szerezniük, a házigazdának sem, így maradt a 3-0, a DEAC pedig pont nélkül zárta a szezon első bajnokiját.

– Tudtuk mire számíthatunk, fel is hívtam a figyelmet, hogy ellenfelünk labdaszerzés után előre fogja ívelgetni a labdát. Ezeket viszont nem jól reagáltuk le, többször is mögénk kerültek és már az első félidőben háromgólos előnyre tettek szert. Szünetben próbáltam rendezni a sorokat, a folytatásban rendben is volt a védekezésünk. Több támadást vezettünk, voltak helyzeteink, melyekből gólokat szerezhettünk volna, de a befejezéseknél rossz döntéseket hoztunk. Megérdemelten nyert a Hajdúsámson, ám láttam biztató jeleket, de még kell idő, hogy összeszokjunk, ebben volt a legnagyobb különbség a két csapat között. Dolgozunk tovább, javítjuk a hibákat, tovább csiszoljuk a játékunkat - nyilatkozta Balla Imre.