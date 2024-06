Na, amit Dudek és Thomsen bemutatott a negyedik futam első körében, már magában csak azért is megérte volna kimenni a stadionba: oda-vissza előzgették egymást, az „öldöklésből” végül Dudek került ki győztesen – Tihanyi Sándor, a debreceni salakmotor egyik legendája egy hamiskás mosoly kíséretében úgy jellemezte az első 400 métert: volt egy kis csata. A hatodik menetben összecsapott három olyan zsoké, akik húzzák vagy húzták már a gázt a GP-ben: Dudek tisztán nyert Janowski és Michelsen előtt, az első körben 2 pontot szerzett Norick Blödorn ezúttal üres zsebbel csorgott vissza a depóba. Két teljes kört követően már csak Dudek volt hibátlan, komoly meglepetésre a kétszeres Európa-bajnok Madsen még pont nélkül állt.

Bejött a mentő is, de szerencsére az ijedtség volt nagyobb.

Forrás: Kiss Annamarie

Ilyen a speedway: sokáig azt hitte nyerni fog, aztán bedarálták

A 10. futamban Michelsen sárga rajthelyről motorozta körbe egy kör alatt három riválisát, olybá tűnt, mintha egy plusz rakétahajtóművet építettek volna be sebtiben a motorjába. A 3. etap utolsó futamában Lahti, Lebedevs, Dudek, Pawlicki sorakozott a rajtgépnél. Lahti nem egyszer bizonyította, hogy fekszik neki a debreceni ovál, az utolsó körig vezetettis, de aztán Lebedevs, majd Pawlicki is bedarálta, így harmadik lett. Az addig hibátlan Dudek ezúttal pont nélkül maradt.

A negyedik körben látszott, hogy rengeteg versenyző lesz pár ponton belül elől, így az utolsó körnek a szkásosonál is nagyobb jelentősége volt. Egyedül a 16. futamot fantasztikus rajttal és salakmotorozással megnyerő Lebedevs érezhette magát biztonságban a 11 pontjával. Az is biztossá vált, hogy Magosi, az önmaga árnyéka Madsen és Kostigovs például már a továbbjutásra esélytelenek nyugalmával várhatta a saját utolsó körét. A 18. futamot Madsen becsületből behúzta Michelsen és Pawlicki előtt, Magosi Norbi sajnos pont nélkül fejezte be a versenyt.