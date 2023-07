A finnországi Espoo ad otthont az U23-as atléták Európa-bajnokságának, a kontinenstorna csütörtöktől vasárnapig tart. A viadalon 36 versenyző, 17 férfi és 19 nő képviseli hazánkat. A megmérettetésen a DSI Debrecen két atlétája is rekortánra lép. Az újdonsült magyar bajnok, a jó formában lévő Török Gergely akár meglepetést is okozhat, illetve a hármasugró Iván Zsombor is jó eredményt érhet el – számoltak be róla a klub honlapján. Iván Zsombor pénteken kezdi meg a versenyt, míg Török Gergely szombat délután küzd meg riválisaival.