Elkezdődött a 128. Atlétikai Magyar Bajnokság Budapesten, az új Nemzetközi Atilétikai Központban pénteken délután. A kétnapos eseményen a DSI Debrecen legjobbjai is rekortánra lépnek, közülük pedig már néhányan túl is vannak a versenyszámukon.

A debreceni sportiskola egyik kiválósága, Török Gergely is azok között volt, aki jó eséllyel pályázott a dobogóra, és meg is mutatta, képes a legfelső fokára állni. A sportoló 216 centiméteres eredménnyel első helyen végzett az országos bajnokságon.

A sportoló a Haonnak nyilatkozott az aranyéremről. – Nyilván csodálatos érzés volt végre nyerni felnőtt szinten. Őszintén volt már jobb versenyem, ugrottam már nagyobbat, de a győzelmet nem kell magyarázni, nagyon örülök. Nem gondolkodtam semmi másban, csak az aranyéremben. Nehéz verseny volt, hiszen új volt a pálya, kicsit fáradt is voltam, de ezért küzdöttem, bírni kell. Egyszerűen csodálatos ez a létesítmény, nagyon tetszik a sportkomplexum. Remek a hangulata, csak pozitívumokat tudok mondani. Annak különösen örülök, hogy ennyien kilátogattak, hatalmas adrenalint kapok én is ilyenkor. A következő versenyem egy hét múlva lesz, nagyon szeretnék ott is jól teljesíteni, és ennél is nagyobbat ugrani, s amennyiben a lábam is úgy akarja, sikerülni fog – mondta.