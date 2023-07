Lejátszotta első edzőmérkőzését a DVSC Schaeffler együttese, Vámos Petrák – soraikban az új igazolásokkal – szűken, 31–30-ra nyertek az MTK otthonában péntek délután. A találkozóról Szilágyi Zoltán vezetőedzőt kérdezte a Haon.

A szakember nem titkolta, a győzelem ellenére nem volt elégedett a látottakkal, és nem az összeszokatlanságból fakadó hibák miatt. – Persze nem azt vártam, hogy bombaformában fogunk kézilabdázni, de nem tetszett az a hőfok, ahogy belementünk a meccsbe, és ezt vittük magunkkal szinte végig. Emiatt egy eléggé kínlódó, magunkat kereső játékot produkáltunk.

Nem volt olyan a védekezésünk, amit elvárunk magunktól, és nem volt erős az átlövő játékunk sem.

Talán az első 15-20 percben látott lerohanásokat tudom dicsérni, illetve betörés gólokat. A gólszámmal, amit lőttünk, elégedett vagyok, de a 30 kapott sok – emelte ki.

Sokat kell még gyakorolni

A héten a fizikai terheléseken volt a hangsúly az tréningeken, így érthetően nem a legfrissebben mozogtak a lányok a fővárosiak ellen. A szakembert nem is ez zavarta. Ahogy fogalmazott, az lenne a nagy baj, ha már most nagyszerű formában kézilabdáznának. – Még egy csomó mindent be kell gyakorolnunk, ezzel nincs is probléma, türelmesnek kell lenni. De olyan momentumokban maradtunk alul, ami nem összeszokottság kérdése, hanem inkább arról szól, mennyire állunk bele az összecsapásba, vagy mennyire érjük el azt a hőfokot, ami a mérkőzéseken kell. Gondolok itt az egy-egy elleni szituációkra, a befejezésekre, átlövésekre, vagy arra, hogy nem azon a sebességen kezdjük el a támadójátékot, amit szeretnénk.

Ziccerek maradtak ki, ami arra utal, hogy eléggé dekoncentráltak voltunk.

Persze voltak jobb időszakaink is, de nagyon remélem, hogy ezeken a dolgokon, amit az előbb is felsoroltam, gyorsan fogunk javítani – elemezte.

Szilágyi Zoltán zárszóként hozzátette, az edzéseken keményen dolgoztak a lányok végig, így jól jön nekik a hétvégi pihenő, ám hétfőtől folytatódik a munka, pénteken 16 órától pedig következik a Ferencváros elleni edzőmérkőzés a Hódosban.