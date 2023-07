A DVSC Schaeffler női kézisei a 2022-2023-as évadban a Magyar Kupában és a bajnokságban is bronzérmet szereztek. A lányok az elmúlt hetekben jól megérdemelt pihenőjüket töltötték, bár akadt, akinek a válogatottaknál is voltak elfoglaltságai. Az új idényre való felkészülés azonban nemrég elkezdődött a gárdánál, és ezen alkalomból a vezetőség szezonindító sajtótájékoztatót tartott csütörtökön délután a Hódos Imre Sportcsarnokban, amelyen portálunk is részt vett.

Elsőként Ábrók Zsolt ügyvezető emelte ki, hogy nagyon izgalmas szezon elé néz a gárda, hiszen három sorozatban is érdekelt lesz. – A bajnokság, a Magyar Kupa és a Bajnokok Ligája.

Az elmúlt hónapokban sokszor átrágtuk magunkat azon a kérdésen, hogy pályázzuk-e meg a BL-t. Aztán egyöntetűen arra jutottunk, hogy a klubnak, a stábnak és a játékosoknak is hatalmas lehetőség lenne, nem beszélve arról, hogy marketingszempontból is növelné az egyesület értékét

– tette hozzá.

Nagy feladat

A szakember elmondta, a bajnokságban – ahogy tavaly – ezúttal is a harmadik hely a cél. – Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a BL miatt esetleg ez veszélybe kerülhet. Előfordul azonban, hogy hátra kell lépni egyet, ha előre akar jutni az ember. Az biztos, hogy nagy feladat áll előttünk, amit izgatottan várunk. A Bajnokok Ligájában nem feltartott kezekkel szeretnénk elindulni, célunk, hogy a továbbjutást érő hatodik helyre odaérjünk a csoportban, a Magyar Kupában pedig szeretnénk ismét final fourba jutni – mondta.

Ábrók Zsolt elárulta, hogy szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a Bajnokok Ligájában infrastrukturális és lebonyolítási szempontból is. – Ezért kerestük meg a szurkolókat, hogy változtassunk az ülésrenden, mert az a célunk, hogy kilátogatóknak minél kulturáltabb élményt tudjunk nyújtani. Nem beszélve arról, hogy az álló szektorokat el kell keríteni, külön bejáratot kell biztosítani, amit az eddigi gyakorlat szerint nem lehetett volna megvalósítani.

Bízunk benne, hogy sikerül megegyeznünk az ultrákkal, mert szerintem nagy szükségünk van egymásra

– hangsúlyozta.

Gyakori kérdés a közönség körében, hogy miért nem költözik át a szomszédos Főnix Arénába a Loki a BL-mérkőzések idejére. Erre is kitért az ügyvezető. – Azért nem mehetünk a Főnixbe, mert egyetlen olyan hétvége van, amikor a hazai meccsek idején szabad lenne a létesítmény, és ezért szerettük volna azt megoldani, hogy minél többen férjenek be a Hódosba – tájékoztatott. Hozzátette, minden meccsre érkeznek majd ellenőrök, és ahogy az Európa-ligában, úgy a BL-ben is meg akarnak felelni a kritériumoknak.

Szintlépés

Az ügyvezető gondolatai után Szilágyi Zoltán vezetőedző kiemelte, hogy erős kerete van az együttesnek, és az új játékosoktól azt remélik, hogy komoly erősségei lesznek az csapatnak. – A sérüléséből visszatérhet Hornyák Dóra és Jovana Jovovics is, ez több variációs lehetőséget jelenthet.

Én hiszem, hogy ez a gárda a növekvő kihívásoknak megfelelően szintet tud majd lépni. A Bajnokok Ligájában szerepelni hatalmas megtiszteltetés, és szeretnénk bizonyítani, hogy nem érdemtelenül vagyunk ott.

A csoportban a hatodik helyre nem kötelező elvárásként tekintünk, de nagyon szeretnénk odaérni úgy, hogy közben a bajnokságban a bronzéremért megyünk majd – fogalmazott.

Kudor Kitti másodedzőnek nagyon pozitív volt az első benyomása az új kézilabdázókról. – Az itt lévő játékosaink hamar befogadták a most érkezőket, és minden téren segítik őket, legyen szó az edzésekről, vagy hogy a városban mit merre találnak. Jó látni, hogy az újak mindent beleadnak a tréningeken, úgyhogy bizakodva és pozitív érzésekkel várjuk a kezdést. Ahogy a játékosoknak és Debrecennek is nagy lehetőség a BL-szereplés, úgy nekünk, a szakmai stábnak is az – tette hozzá.

Halad a rehabilitáció

Ezt követően az eseményen a Loki öt új játékosa mutatkozott be röviden. A 19 éves beálló, Juhász Kata az NKA-tól érkezett Debrecenbe, a juniorválogatott tehetség azonban súlyos térdsérülést szenvedett az előző bajnokság végéhez közeledve. A játékos júniusban operáción esett át, a rehabilitációja már elkezdődött, de vele valószínűleg ebben az idényben nem számolhat a szakmai stáb. Kata elmondta, hogy a körülményekhez képest jól érzi magát, és nagyon boldog, hogy a DVSC-be jöhetett.

A DVSC Schaeffler új játékosai (balról): Juhász Kata, Gabrijela Bartulovic, Grosch Vivien, Tamara Haggerty és Elinore Johansson

Forrás: Kiss Annamarie

Az MTK együttesétől érkező Grosch Vivien úgy fogalmazott, izgatottan várja az előtte álló időszakot. A jobbszélső elárulta, hogy nagyon családcentrikus, ezért nehéz volt eljönnie, de bízik benne, hogy a Lokinál elért sikerek majd kárpótolják ezért. Hozzátette, minden erejével azon lesz, hogy azt a lépcsőfokot, amit a DVSC jelent az MTK után, sikeresen lépje meg.

Fejlődni a Lokiban

A svéd Elinore Johansson a BL-ben szereplő norvég Storhamar csapatától igazolt a cívisvárosba. Az átlövő elmondta, kihívást jelent majd a hazájától távol lenni, de a Lokinál mint ember és mint játékos is fejlődni szeretne. Nagy örömére szolgál, hogy ismét a legrangosabb európai kupában mutathatja majd meg magát.

A holland válogatott Tamara Haggerty a távozó Bordás Réka és a kieső Juhász Kata pótlására érkezett beálló posztra.

A dán Horsenstől Debrecenbe igazoló játékos úgy érzi, előrelépés a karrierjében, hogy a Loki kézise lehet. Elárulta, sokat hallott korábban a cívisvárosi gárdáról, amely még inkább megerősítette benne az elkötelezettségét.

A 27 éves sportoló híres kemény, harcias védőmunkájáról, amit hamarosan majd piros-fehérben is megmutathat a Hódos közönségének.

Gabrijela Bartulovic, korábbi horvát válogatott kapus nagy múlttal rendelkező, kifejezetten ambiciózus együttesnek tartja a Lokit, ahol lehetősége lesz a fejlődésre. Elárulta, Catherine Gabrielben nem a vetélytársát, hanem a partnerét látja, akivel bízik benne, hogy jól kiegészítik majd egymást. Gabrijela a Dunaújváros játékosaként korábban már megtapasztalta, hogy milyen jó védelme van a Lokinak, és örül neki, hogy innentől kezdve már mögöttük védhet.