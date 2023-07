A mostani szezon előtt is kamera elé álltak a DVSC játékosai, elkészítették ugyanis az ilyenkor szokásos portréfotókat, a fotózásról pedig rövid videót is közölt a klub hivatalos YouTube-csatornája. Gyors beöltözés, séróigazítás, és mehettek is a derítőernyők mögé Ferenczi Jánosék.

Mint ismert, a Debrecennek hétfő este 8 órakor indul az új szezon, a Mezőkövesd jön majd a Nagyerdei Stadionba az első fordulóban.