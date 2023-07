A nap minden bizonnyal leginkább várt eseménye a női 100 méter gát volt, ahol debreceni szempontból három versenyző is képviselte a cívisvárost. 19 óra 56 perctől Kerekes Gréta, Kozák Luca, Schmiedt Lilla igyekezett bejutni a szám döntőjébe. A legnagyobb esélyesnek Kozák Luca és Kerekes Gréta számított a versenyt megelőzően. Kerekes Gréta és Kozák Luca is kérdés nélkül abszolválta az előfutamot, míg Schmiedt Lilla ugyan picit lemaradt tőlük, de ott lehetett a 21 órakor kezdődő fináléban. A döntőben Kozák Luca és Kerekes Gréta volt a legeseélyesebb, s nem is okoztak csalódást: Kozák Luca kétség nélkül megnyerte a versenyt, míg Kerekes Gréta harmadik lett. Schmiedt Lilla sem panaszkodhat, az ötödik pozícióban végzett.

A 100 méteres gátfutás előtt is volt debreceni érdekeltség, mégpedig férfi 800 méterben, amelyben Oláh Máté igyekezett a legjobban teljesíteni. A sportolója 1:52:87-el a negyedik helyen ért célba. Összesítésben a 14. pozícióban zárt, így nem jutott be a versenyszám döntőjébe.

Iván Zsombor következhetett volna 17 óra 50 perctől férfi hármasugrás kategóriában, de egészen hihetetlen módon idő előtt kiesett a versenyből.

Férfi súlylökés kategória is indult debreceni atléta, amelyben Csapó Tamás volt érdekelt cívisvárosi szempontból, ám neki sem sikerült a legjobbját nyújtania, mindössze a 10. helyen végzett 14.16-os eredménnyel.

