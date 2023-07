A 21 éves Horváth Krisztofer az előző idényt kölcsönben az NB I-ben töltötte, előbb Debrecenben, majd Kecskeméten, 22 meccsen hat gólt szerzett (mindegyiket a KTE-ben). A Kecskemét a jól sikerült tavaszi szezon után szerette volna ismét kölcsönvenni a támadót olasz klubjától, a Torinótól, ám az olaszok elsősorban eladásban gondolkodtak, így megszakadtak az egyeztetések – írta a Nemzeti Sport.

A Nemzeti Sport olasz, klub közeli forrásból úgy értesült, hogy időközben egy belga csapat is bejelentkezett a támadóért, és elképzelhető, hogy Horváth a napokban Belgiumba is utazik, hogy tárgyaljon a kérővel. Azt egyelőre nem tudni, melyik klubról van szó, az viszont valószínűsíthető, hogy Belgiumba is kölcsönbe kerülne, mert vételi ajánlatot a hírek szerint nem kapott a Torino az U21-es válogatott játékosért.