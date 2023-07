Ha a vérét nem is, de a testi épségét adta a győzelemért. Ferenczi János, a Debreceni VSC védője megsérült a csütörtöki, Alashkert ellen 1–0-ra megnyert idegenbeli Európa Konferencia Liga-selejtezőn, így a pénteki napot nemcsak pihenéssel, hanem orvosi vizsgálatokkal is töltötte – számolt be róla a Nemzeti Sport.

– Voltam már jobban is, remélem, nem komoly a sérülésem – mondta a kétszeres magyar válogatott hátvéd. – Az MR-vizsgálat után és a leletek átvételét követően majd kiderül, hogy mennyire súlyos, az biztos, hogy a lábszáram, a bokám feletti rész, a sípcsont mellett eléggé fáj. Hogy mi történt? Egy szerelést követően kaptam egy nagyot, és bár próbáltam folytatni, nem ment. Egyszerűen nem tudtam hátrafelé mozogni és a gyors kitámasztásoknál is fájt. Egyébként nem volt kemény meccs, durvának pedig semmiképp sem nevezném. Ami a körülményeket illeti, extrém meleg volt, nem vagyunk ehhez hozzászokva. A pálya talaja jó volt, igaz, egy kicsit kemény, de nem lehet erre fogni semmit. Megmondom őszintén, hogy rosszabbra számítottunk – fogalmazott.

A DVSC remekül kezdett, sok helyzetet dolgozott ki, ám a vezetést csupán a második félidőben tudta megszerezni, amikor Stefan Loncsar lőtt az örmény kapuba. – Előzetesen nehéz meccsre számítottunk, a hajrában ez meg is mutatkozott, bár az elején lezárhattuk volna a találkozót. Ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor húsz perc után már 3–0 lehetett volna nekünk, ez esetben könnyebb mérkőzés lett volna. De nem panaszkodunk, örülünk, hogy nyertünk. Itthon jobb körülmények között, sok szurkoló előtt biztosan jó mérkőzést játszunk majd. Az biztos, hogy már most kiderült, jobb csapat a Loki – vélekedett.

Sérülése miatt még kérdés, hogy Ferenczi János ott lehet-e a Nagyerdei Stadionban a csütörtöki visszavágón, ám az biztos, hogy győzelmével nagyot lépett a továbbjutás felé a csapat. – Nehéz dolgunk lesz a visszavágón. Az örmények az előző fordulóban idegenben rúgtak hat gólt, nem szabad őket leírni. A saját játékunkat akarjuk játszani, sok helyzetet szeretnénk kidolgozni, ha pontosabbak leszünk a befejezéseknél, akkor sima meccs lehet. Remélem, ott lehetek a pályán, ám ez a vizsgálatok eredményétől függ – tette hozzá.