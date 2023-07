A DVSC Schaeffler női kézisei a 2022-2023-as évadban a Magyar Kupában és a bajnokságban is bronzérmet szereztek. A lányok az idény zárultával néhány hetet jól megérdemelt pihenéssel töltötték, bár akadtak, akiknek a válogatottaknál is voltak még elfoglaltságaik. A rajtra való felkészülés azonban nemrég elkezdődött a gárdánál, már nagy erőkkel dolgoznak azon a játékosok, hogy legalább olyan sikeres legyen az előttük álló szezon, mint amilyen a korábbi is volt.

A debreceni kézisekre még nehezebb feladatok várnak, mint tavaly, hiszen – amint arról már többször is beszámoltunk portálunkon is – a Vasutas a Bajnokok Ligájában indul. A női NB I. és a Magyar Kupa találkozói mellett tehát legalább 14 BL-csoportmeccset is játszik az együttes, amennyiben pedig a 8 csapatos csoportban sikerül legalább a hatodik helyet megcsípni, még jöhet a folytatás is. Izgalmas, de kifejezetten nehéz időszak vár a Lokira, és azt, hogy minél jobban bírják a lányok a terhelést, most lehet megalapozni. Ebben lesz a gárda segítségére az újonnan érkező erőnléti edző, Sebestyén Örs, akit pénteken délelőtt jelentett be a klub.

Portálunk meglátogatta a DVSC Schaefflert egyik edzésén a Hódosban, amely során alkalmunk nyílt a babát váró Suba Emesét váltó szakemberrel beszélgetni. – Két évet dolgoztam a NEKA csapatánál, onnan ismertem Emesét, akivel jó viszonyt ápolunk. Ő ajánlott engem a Lokihoz a saját helyére – árulta el.

A tréner eredetileg labdarúgóként kezdte pályafutását, időközben a Testnevelési Egyetemre járt, amely együttműködésben van a NEKA-val, így hallott arról, hogy erőnléti edzőt keresnek az együttesnél. – Megpályáztam a pozíciót, szerencsére engem választottak, és így csöppentem bele a kézilabda világába.

A csapatsportok egyébként sem álltak tőlem távol, nyilván a kézit kellett egy kicsit tanulnom, de ma már azt mondhatom, hogy jó barátságot kötöttünk

– tette hozzá mosolyogva.