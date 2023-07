A Futmesa Debrecen gombfocijátékosai nagy fába vágták a fejszéjüket. Pénteken délelőtt kezdtek el játszani, és megcélozták, hogy megdöntik a magyar rekordot, és 30 órán keresztül folyamatosan játszanak. A kezdéshez segítségükre volt két legendás Loki-játékos is, Dombi Tibor és Sándor Tamás is, illetve ott volt portálunk is.

A cívisvárosi gombfocisok kitartóak voltak és megdöntötték a rekordot, tehát 30 órán keresztül folyamatosan gombfociztak, amit egy bizottság hitelesített.

A rekordkísérlet során több mint 60 mérkőzést játszottak és 350 gólt szereztek.