A DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs tavaly novemberben Görögország ellen köszönt el ünnepélyes keretek között a magyar válogatottól, amelynek színeiben az elmúlt 15 évben olyan sikereket ért el, amelyeket nem felejt el neki senki. Továbbá a nemzeti együttes rekordere is lett, hiszen 109 találkozón képviselte Magyarországot a hajdúsági játékos. Az elmúlt években azonban nagy kihívója akadt, hiszen Szoboszlai Dominik mind a Salzburg, mind a Leipzig színeiben a válogatott alapemberévé nőtte ki magát, s immár meggypiros szerelésben is 32 mérkőzésnél jár, emellett pedig ő a csapatkapitány is. A múlt héten vált biztossá, hogy Dominik a Liverpool FC-ben folytatja pályafutását, s aligha lehet elképzelni Marco Rossi kezdőtizenegyét a Szobó becenévre hallgató játékos nélkül.

Jó kapcsolatban vannak

Sokan emlékezhetnek még, hogy Dzsudzsák Balázs a válogatott búcsúmérkőzése után a Haonnak adott interjújában hangsúlyozta, mekkora jelentősége van, hogy a fiatalokat is miképpen motiválja ez a 109-es szám, s annak megdöntése. A DVSC csapatkapitánya akkor így fogalmazott. – Mindent egybevetve ez számomra is ugyanarról szólt, mint ahogy Gabinak, Gerzsonnak vagy Juhász Rolinak: átadni valamit azoknak, akik most vannak ott a csapatban.

Legyen egy olyan húzóerő, ami minket is húz. Amennyiben valaki nyerő típus, akkor benne van a mentalitásában az, hogy 109!

Ezért mindent megtenni, jó formában lenni és lehetőség szerint egészségesnek lenni, ezzel is lehet inspirálni a fiatalokat – mondta.

Úgy tűnik, nem is kellett erre sokat várnia, hiszen a frissen igazolt liverpooli sztár, Szoboszlai Dominik is kitért a bűvös határra legfrissebb nyilatkozatában. A rekordösszegért vásárolt magyar középpályás az M4 Sportnak elmondta, motiválja a rekord. – A legtöbb válogatott mérkőzés rekordját szeretném megdönteni – fogalmazott.

A két sztár azonban aligha neheztel a másikra, hiszen Dzsudzsák Balázs célja is ez, legyen olyan húzóerő, amely által szeretnék megdönteni a rekordját. Amennyiben ez sikerül, az a válogatott és a magyar futball szempontjából is nagy előrelépés lehetne.

OK