A Ried 4–1-es legyőzése után péntek délután az osztrák bajnoki bronzérmes Linz ellen is játszott egy felkészülési mérkőzést a DVSC. A LASK az ausztriai edzőtábor eddigi legerősebb ellenfelének ígérkezett, azonban a Loki az erényei közül többet is megmutatott a találkozón, igaz, értelemszerűen akadt hiba is – olvasható a klub honlapján.

A mérkőzés 1. percében a linziek Zulj révén egy védelmi hiba után rögtön betaláltak (1-0), azonban a mieink jól reagáltak a gyors osztrák gólra, igyekeztek felépíteni a támadásokat, igaz, a 12. percben Megyeri Balázsnak is védenie kellett. A 16. minutumban aztán egyenlített a Loki, Bódi Ádám lépett meg a bal szélen, pontos beívelése után Dorian Babunski szépen fejelt mintegy 8 méterről a kapu jobb oldalába (1–1).

Beindult a gólgyártás

A Debrecennek ezután is akadtak helyzetei, igaz, a piros-fehérek kapujánál is kialakult néhány kényes szituáció. A 33. minutumban Dorian Babunski ismét gólt lőtt, azonban a találatot lesállás előzte meg. A szünetig több érvényes gól nem esett, de a Loki szép támadásokat vezetett.

Szünet után, az 50. percben Zulj veszélyeztette Megyeri Balázs kapuját (a labda fölé szállt), az 55. percben viszont a DVSC szerzett majdnem gólt, Dzsudzsák Balázs szöglete után Christian Manrique 12 méterről csak néhány centivel fejelt mellé.

Az 58. percben mégis ismét a linziek találtak be, Ljubicic 10 méterről csúsztatott a kapus jobb sarkába, így a Loki ismét hátrányba került (2-1). A 69. percben Balic lövésénél Megyeri Balázsnak bravúrra volt szüksége, majd a 73. percben Ljubicic egy szép átlövéssel duplázni tudott (3–1).

A hajrában az egy óra után sort cserélő osztrákok érthetően frissebbek voltak, mint a 84 percig csere nélkül játszó debreceniek, de ennek ellenére sikerült szépíteni: Joao Oliveira beadása után Letard vétett öngólt (3–2). A másik oldalon is megrezdült még a háló, a 88. percben egy gyors támadás végén Havel lőtt a kapuba közelről (4–2), s ez lett a végeredmény is.