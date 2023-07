Sokakat talán meglepett, hogy szerződése lejártával távozott a DVSC-től Sylvain Deslandes. A francia és kameruni papírokkal is rendelkező belső védő 2021-ben érkezett a cívisvárosba, ahol az első szezonjában alapemberként tekintettek a futballistára, aki meglehetősen magabiztosan játszott abban az időszakban a védelem tengelyében. A tavalyi évben is viszonlyag sok játékpercet töltött a pályán, ám többször volt sérült, így idővel kiszorult a Vasutas kezdőcsapatából. Ugyan hibáztatni aligha lehet bárkit is, hiszen a helyén szereplő Romancsuk, Dreskovics, Lagator hármas kiválóan teljesített Megyeri Balázs kapuja előtt.

Örökre debreceni lett

A légiósoknál mindig kérdés, hogy mennyire tudnak beilleszkedni egy csapatba, vagy hogyan tudják átérezni, mit is jelent a fanatikusoknak szeretett klubjuk. Sylvain Deslandes esetében nem volt ezen a téren probléma, hiszen a kezdetektől hangsúlyozta, büszke arra, hogy a DVSC játékosa. Többször előfordult, hogy akár magyar szavakat is posztolt a közösségi médiában, s noha nem tanulta meg a nyelvet, karrierje legjobb korszakaként tekint a cívisvárosra. A Szil becenévre hallgató futballista jelenleg Párizsban tartózkodik, ám így is szakított arra időt, hogy a Haonnak nyilatkozzon a távozásról. – Óriási megtiszteltetés volt felhúzni a Loki mezét. Örökre a szívembe zártam Debrecent, s ahogy mondtam is, az egyik legjobb időszakmat töltöttem Magyarországon.

Rengeteg felejthetetlen pillanatot szereztem, sok-sok nagyszerű emberrel találkoztam, s nem váltunk el rossz szájízzel a vezetőkkel sem. A továbbiakban is követni fogom az együttes szereplését, remélem, hogy a következő szezonban is sok örömet fognak okozni a srácok a szurkolóknak, akik fantasztikusak.

A Konferencia Ligában fel van adva a lecke, de bízom a csapatban, hogy továbbjutnak. Utoljára, hogy is mondjuk? Ez Debrecen! – fogalmazott a hátvéd.

Egyelőre nem tudni biztosan, hol fogja folytatni pályafutását Sylvain Deslandes, de vélhetően hamarosan kiderül, melyik klubban képzeli el jövőjét a Loki távozó védője.