A fél szezonra szóló kölcsönszerződés után visszatért a DVSC-hez Baranyai Nimród – számoltak be róla a klub honlapján. A 19 esztendős védő a Mezőkövesd együttesénél töltötte az elmúlt hónapokat, mostantól pedig ismét a Loki sikeréért küzd. Még február 4-én jelentették be, hogy a több játéklehetőség reményében nyárig kölcsönben a Kövesdnél folytatja pályafutását. A fiatal védő mindent összevetve a 2022/23-as szezonban 26 NB I.-es meccsre volt nevezve, háromszor kezdőként lépett pályára, négyszer csereként állt be, míg 19 alkalommal padozott. Az NB III.-ban 11-szer lépett pályára, három gól is fűződik a nevéhez. A Magyar Kupában kétszer jutott lehetőséghez.

Nimród egyébként 2021 őszén került fel a DVSC első keretéhez. Az élvonalban való debütálására nem kellett sokat várni, az OTP Bank Liga 12. fordulójában a Budapest Honvéd elleni találkozó hajrájában küldte a pályára a szakmai stáb. A Zalaegerszeg elleni bajnokin volt életében először kezdő a DVSC-ben.