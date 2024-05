Bodó Sándor szavazásra buzdított mindenkit

Forrás: Lévai Péter

A békepárti oldal

A Magyar Péter-jelenség mellett nem ment el szó nélkül Nagy János államtitkár, azzal kezdte mondandóját, hogy amit 2002 óta kormánypárt véghezvitt, azt nem lehet 3 hónap alatt egy árulónak megcsinálni. Az önkormányzati választások kapcsán elsőként – jelenlétük okán – gratulált Báránd és Kaba polgármesterének, akiknek nincs kihívójuk június 9-re.

Önkormányzati választáson remek jelöltjeink vannak, végre lendületet kell vennie Püspökladánynak is

– fogalmazott, majd kitért az európai parlamenti választásra is. Az államtitkár úgy látja, veszélyes geopolitikai helyzet van a világban, Nyugaton háborús uszítás zajlik. Mint mondta, a nyugatiak 4 dolgot szeretnének elérni: fegyvereket kapjanak az ukránok, valamint embereket, akik a fronton harcolhatnak. Nagy János szerint a harmadik dolog nem más, mint a média; negyedik pedig a kormányok megvásárlása.

Azért vagyunk útban, mert mi vagyunk az egyetlen nyíltan békepárti ország az unióban. Nekünk azzal van dolgunk, hogy a békepárti hozzáállásunkat erősítsük, ebben segíthetnek a választópolgárok, hiszen ha a nép azt mondja, hogy nem akar háborút, azt még a progresszív liberálisoknak is tiszteletben kell tartaniuk

– fogalmazott.

Nagy János a kampány hajrájában érkezett Püspökladányba

Forrás: Lévai Péter

Nagy János 3 üzenetet fogalmazott meg a június 9-i választások kapcsán: nem kell háború, semmilyen migrációt nem fogadunk el, a genderőrületre mondjuk nemet – összegezte, s ő is arra buzdított, hogy mindenki menjen el szavazni.

Az elhangzottakra Vadász Ferenc is rácsatlakozott. Felidézte, 2015-ben a járási hivatal vezetőjeként dolgozott, amikor elindult a migrációs hullám. Ekkor Magyarország volt az egyetlen, aki nem engedett. Mint mondta, a háborúval is így van most, a kisemberek tudják, hogy rossz, s joggal félnek. A kampányra is kitért még, megosztotta, helyben van olyan politikai ellenfelük, aki azt híreszteli, hogy pártpolitikától mentesen akar dolgozni, közben pedig a Momentum vármegyei listáján szerepel. Majd több olyan fontos területre is kitért, melyben – ha a választáson sikeresen szerepelnek – mindenképpen szeretnének továbblépni; ilyen a fürdő fejlesztése, a tanuszoda megépítése és az energetikai fejlesztések.