Nem volt egyszerű dolga idén a DSI-Debrecen felnőtt labdarúgócsapaának, hiszen a tavaly nyári felkészülés utolsó heteiben tudták összeszedni az együttes tagjait a bajnokság kezdetére.

Már akkor sejteni lehetett, hogy ez nem a kék mezesek idénye lesz, de arra talán senki sem számított, hogy mindössze egy győzelemmel zárják majd a kiírást.

A cívisvárosiak 30 meccsen egy győzelmet arattak, emellett 29 vereséget szenvedtek, 13 lőtt és 184 kapott góllal. Az együttes trénere, Selyem Nándor a Haonnak értékelte a bajnokságot. – Nagyjából már mindenki tudja, milyen csapattal tudtunk nekivágni tavaly a szezonnak, nem sikerült olyan futballistákat szerződtetnünk, akiket szerettünk volna. Ilyen tekintetben bevallom, hátrányban voltunk.

Ennek ellenére úgy döntöttünk, lejátsszuk a szezont, de tudtuk mire számíthatunk. Kellemetlen feladat volt, játékosnak és edzőnek egyaránt. Az őszi szezonban egy gólt rúgtunk, ez is mutatja, hogy mennyivel erősebbek voltak nálunk az ellenfelek.

Tavaszra valamelyest javult a helyzetünk, de még mindig sokszor mattolták a kapusunkat. Azok a játékosok, akik végig itt voltak, minden dícséretet megérdemelnek, mert becsülettel végigcsinálták az egészet – nyilatkozta a rutinos tréner.

Bizonytalan jövőkép

Habár egyelőre nem tudni, mi lesz a vezetőedző, s a csapat sorsa a következő bajnokágban, mégis mindenben lehet találni a pozitívumokat. Selyem Nándor is így vélekedik az elkeserítő szezont követően, s azt is elárulta, mely momentumok miatt volt érdemes végigcsinálni a szezont. – Szerencsére azért minden meccsen voltak olyan pillanatok, amikor jól játszottunk. Nem is egyszer fordult ez elő, olykor-olykor szemre is tetszetősen futballoztunk. Sajnos ez mindig ott ért véget, hogy kaptunk egy gólt, amelyet követően jött a rövidzárlat, s sorra kaptuk a találatokat. Erre szoktam azt mondani, hogy az ilyen kritikus percek leküzdéséhez rutin kell. Ebből kifolyólag sokszor hamar el is dőltek a találkozóink. Arról egyelőre nincs információm, hogy melyik osztályban fogunk játszani.

Nagyon nehéz úgy szerepelni, hogy 7-8 ember jár a tréningekre és a többieket hétről-hétre szinte toboroznunk kell. A futballban az egyik legfontosabb, hogy a csapatoknak legyen egy gerince, de nálunk ez hiányzott.

A napokban fog kiderülni, hogy milyen szerepet fogunk tudni betölteni a vármegyei futballéletben – fogalmazott a tréner, végezetül hangsúlyozta: a fiatalokban lát potenciált, de a tehetséges játékosaikat hamar elvihetik tőlük a nagyobb egyesületek.

Orosz Krisztofer