Az Aranycsapat klasszisa négy-négy alkalommal volt magyar és spanyol gólkirály. Puskás az 1947–1948-as bajnokságban 50 találatig jutott, ezzel pedig pályafutása során először lett az NB I gólkirálya – írta a puskasintezet.hu.

Az akkor 20 éves támadó 1948. június 26-án biztosította be az első helyét a csatárok versenyében. Az utolsó fordulóban a Kispest a Debrecent fogadta a KAC-pályán. Puskás mesternégyesével 4–0-ra győztek a hazaiak, az ifjú világsztár a 22., 25., 32. és 64. percben vette be az ellenfél kapuját. Puskás így keretbe zárta a szezont, hiszen 1947. augusztus 24-én a fővárosi MOGÜRT SC ellen, a nyitó fordulóban is mesternégyest szerzett, amellyel a Kispest 4–3-ra győzött idegenben. A magyar zseni az idényben öt mesterhármast is elért. A kispesti klub Puskás Ferenc édesapjával a kispadon kezdte meg a szezont, majd menetközben Guttmann Béla érkezett a helyére. A gárda 48 ponttal a 4. helyen végzett a bajnokságban, 4 egységgel a bajnok Csepeltől lemaradva – a győzelemért két pontot, a döntetlenért egy pontot kaptak akkoriában az együttesek.

Puskás legnagyobb ellenfele Deák „Bamba” Ferenc volt, aki az előző két szezonban az NB I gólkirálya volt – előbb 34 meccsen 66 találattal, majd 30 találkozón 49 góllal. Puskás mögött a Ferencvárosi TC legendás játékosa 41 góllal lett második a góllövőlistán.

