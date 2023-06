Kerekes Gréta után újabb debreceni klasszisnak szoríthatnak a cívisvárosiak a magyar fővárosban. Kozák Luca is indul a Magyar Nagydíj Sorozatban, melyet a Lantos Mihály Sportközpontban rendeznek csütörtökön. A hírről a sportoló saját Instagram-oldalán számolt be a követőinek. – Ma ismét rajthoz állok, de most gátak nélkül. Kezdés 17:45 – fogalmazott a hajdúsági atléta.

HBN