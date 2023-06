A fordulást követően is a Cigánd kezdett jobban, az 56. minutumban szintén Nagy talált be, újfent szabadrúgásból (2-0). A hangos vendégszurkolókat nem törte meg a hátrány, túlkiabálták a hazaiakat. A mérkőzés vége felé az indulatok is elszabadultak, igaz, a játékvezető sem volt a helyzet magaslatán. A kispadok mellett is izzott a levegő, Feczkó Tamás és Bereczky Bence kis híján össze is akaszkodtak, de szerencsére nem történt komolyabb incidens. A fiatal hajdúsági tréner hiába próbált meg mindent, állt át három védőre, az állás nem változott. A csoda elmaradt, Cigánd 2-0-ra nyerte az osztályozót, így összesítésben 3-2-re megnyerte a párharcot.

Az elutazó, mintegy 200 szurkoló a lefújást követően percekig éltette a csapatot és Bereczky Bencét, aki a Haonnak csalódottan nyilatkozott.

Forrás: Czinege Melinda

– Elképesztően büszke vagyok a srácokra, hatalmas dolog, amit idén véghez vittek. Nagyon fáj, hiszen nüanszokon múlott a párharc. Persze, ma jobban játszott a Cigánd, viszont 180 perc alatt egyetlen akciógólt sem kaptunk tőlük, kis szerencsével sikerülhetett volna a feljutás. Azért is különösen fájó, mert tele volt a vendégszektor, de amit kértem a srácoktól azt megtették: kitette mindenki a szívét a pályára. Kicsit nekem is le kell higgadnom, átértékelni a mögöttünk hagyott időszakot, de jövőre újra megpróbáljuk. A kiemelt bajnokságoknak már rég vége van, úgyhogy most pihenünk kicsit, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Köszönöm az egész vármegyei futballnak, s az abban dolgozó szakembereknek, hogy szorítottak nekünk, sőt, még ki is látogattak néhányan a mai meccsre. Példaértékű az az összefogás, ami ezen a két találkozón látszódott – fogalmazott a tréner, majd kérdésünkre elárulta: a következő idényt is az együttes kispadján kezdi el.

