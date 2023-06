Ferenczi János is részese volt a litvánok elleni 2–0-s magyar sikernek az Európa-bajnoki selejtező G csoportjának kedd esti mérkőzésén. A Puskás Arénában megrendezett összecsapáson Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a nemzeti tizenegy a 32. percben. Szünet után a debreceni kötődésű Sallai Roland állította be a végeredményt a 83. minutumban. Ezt a találatot már a pályán ünnepelhette Ferenczi János, aki Kerkez Milost váltotta a 79. percben. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a 88. percben Sallai helyére a DVSC-től nemrég végleg az FTC-hez került Baráth Péter állt be a magyar csapatba.

MSZ