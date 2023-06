Portálunkon többször is foglalkoztunk azzal, hogy a DVSC látókörébe került a kazah élvonalbeli Kizilzsar FK brazil támadó középpályása, Pernambuco. A kazah és az ukrán médiában is arról írtak, hogy a 25 esztendős ballábas szélső a Vasutasban folytatja, a játékos a saját Instagram oldalán már el is köszönt a kazah klub szurkolóitól.

Most mégis fordulat állhatott(?) be az ügyben, ugyanis a kotasport.com és a nostrabet.com oldalon arról írnak, a bolgár élvonalban 12. helyen végzett Beroe vezetői abban bíznak, Pernambuco hozzájuk ír alá annak ellenére, hogy a Loki továbbra is erőteljesen hívja.

Érdekesség, hogy bissau-guineai balhátvédjét, Saná Gomest a DVSC éppen a Beroe együttesének adta kölcsön a télen.

MSZ