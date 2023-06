A DVSC szerződést hosszabbított Farkas Tamással, jelentette be a klub hétfőn. A rövid közleményben emlékeztettek, a 19 éves, saját nevelésű középpályás hosszabb ideje az első csapattal tréningezik, az elmúlt idényben már be is mutatkozott a Loki felnőtt együttesében.

Forrás: dvsc.hu

A fiatal játékos az NB III.-as csapatban 21 mérkőzésen lépett pályára, 4 gólt is rúgott.